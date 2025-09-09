Au menu de ce mardi 9 septembre: la nouvelle stratégie de La Poste, la fermeture du centre du SEM aux Verrières, la fin de la mention de la couleur de peau dans les recherches policières, Trump convié par Rolex à l'US Open, et pour finir les débats sur les PFAS.

La Poste prévoit la suppression de 200 emplois liés à l'IT, sans licenciements. Parallèlement, elle délocalise des postes au Portugal. Photo: KEYSTONE

La grisaille s’installe sur la Suisse romande ce mardi. Pour vous apporter un peu de clarté malgré les nuages, Blick, avec l’appui de l’ATS, a sélectionné cinq infos suisses à ne pas manquer en ce 9 septembre.

1 La Poste revoit sa stratégie et relocalise à l'étranger

La Poste prévoit la suppression de 200 emplois liés à l'IT en Suisse. Cela devrait se faire sans licenciements, écrivent les titres alémaniques de Tamedia en se référant à une information interne. Parallèlement, La Poste souhaite créer 200 postes spécialisés sur son site IT au Portugal. Elle prévoit en outre de renoncer à publier en premier lieu de nouvelles offres d’emploi dans le domaine de l'IT en Suisse. Avec environ 1500 spécialistes dans ce domaine, La Poste compte parmi les plus grands employeurs IT du pays. La Suisse va toutefois rester le principal site IT du géant jaune. Une porte-parole de La Poste a justifié ces mesures en expliquant que c’était la seule façon d’assurer le savoir-faire nécessaire et de maintenir la compétitivité de l’entreprise face à la pression croissante sur les coûts.

2 Le SEM ferme son centre aux Verrières

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a annoncé, vendredi sur le réseau social X, la date de fermeture du Centre d’asile spécifique des Cernets, aux Verrières (NE), relate «Arcinfo». Ce centre, unique en Suisse, était destiné aux requérants récalcitrants. Il fermera à la fin novembre. Cette décision fait suite à la dénonciation par la Commune, en mai, de la convention qui la liait au Canton et à la Confédération. Le SEM avait annoncé, en juin, la fermeture «dans un avenir proche». Président de commune, Daniel Galster a déclaré au quotidien neuchâtelois prendre acte avec satisfaction de cette décision. Le centre était en service depuis décembre 2018. A début mai, le taux d'occupation du centre était de cinq à sept personnes.

3 La couleur de peau disparaît des avis de recherche en Suisse

La police n’a désormais plus le droit d’indiquer la couleur de peau d’une personne recherchée. Depuis vendredi, il n’est plus possible de saisir une telle information dans le système national de recherches Ripol, rapporte Blick. L’Office fédéral de la police en a informé les corps de police. Une plainte étrangère a, selon le média, poussé la Confédération à prendre cette décision. La couleur de peau est considérée comme une caractéristique perçue de manière subjective et donc non définissable explicitement. Moins d’1% des signalements dans Ripol contenaient jusqu’ici une mention sur la couleur de peau, selon la Confédération.

4 Rolex convie Trump à l’US Open en pleine guerre des taxes

Le président américain Donald Trump a assisté à la finale de l’US Open à l’invitation du groupe horloger Rolex. Le directeur général de Rolex, Jean-Frédéric Dufour, a ainsi passé plusieurs heures avec le président des Etats-Unis, rapportent les titres CH Media. Plusieurs médias internationaux ont également couvert l’événement. Cette rencontre est considérée comme sensible, car les montres sont soumises à un droit de douane de 39% à l’importation aux Etats-Unis. Les consommateurs américains devraient bientôt en ressentir les effets. La Maison Blanche a refusé de commenter les raisons pour lesquelles le président avait accepté l’invitation.

5 Le Conseil national ouvre le débat sur les PFAS

Le Conseil national se penche mardi sur les risques que présentent les PFAS, ces polluants chimiques éternels, pour l'environnement. Pas moins de huit interventions ont été déposées par pratiquement tous les partis pour mieux réguler ces substances. L'une d'entre elles, soutenue par le Conseil fédéral, propose de fixer des valeurs limites pour les PFAS, tout en tenant compte de la production agricole. Le débat s'annonce houleux.