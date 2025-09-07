Le ZEVENT 2025, le plus grand événement caritatif en ligne de France, a battu son record dimanche à 23h45 avec plus de 15 millions d'euros de dons en faveur d'associations oeuvrant pour les patients et les aidants. La récolte se poursuit jusqu'au bout de la nuit.

AFP Agence France-Presse

Plus de 15 millions d'euros: à 23H45 dimanche, le plus gros événement caritatif en ligne de France, qui doit se terminer à 1h du matin lundi, avait déjà largement battu son record pour sa 9e édition, dans une ambiance survoltée au Corum de Montpellier. Dans une salle sans fenêtre à l'arrière du palais des congrès, chacun derrière leur écran, une quarantaine de streamers, dont la Neuchâteloise Baghera Jones, relèvent des défis pour leur communauté. Cette année, pour la première fois, ils étaient rejoints par plus de 250 streamers en ligne.

Des déguisements, un ring de boxe, des recettes de cuisine en direct, des karaokés, et à intervalle très régulier, les streamers hurlent des «merci!!!!» au rythme des dons qui s'affichent sur leur écran. «Merci Julie pour tes 2 euros, merci Anonymous pour tes 500 balles!!!!!!!!». Parmi les défis de cette année, l'animateur Samuel Etienne (Questions pour un champion) s'est fait tatouer le dos pendant plusieurs heures face caméra.

Vers 20H30, l'organisateur ZeratoR a annoncé avoir franchi la barre des 10 millions tandis que des streameuses se jetaient dans une piscine à balle sous une pluie de confettis. Il faudra ajouter à la somme finale la recette des achats de la boutique du ZEVENT. En 2024, la précédente édition avait permis de récolter plus de 10 millions d'euros pour cinq associations luttant contre la précarité.

Record de Mr. Beast battu

Ce marathon, initié par ZeratoR et son bras droit Alexandre Dachary, permettra cette année de lever des fonds au profit d'associations oeuvrant pour les patients et les aidants, dont La ligue contre le cancer, l'Association française des aidants ou encore Le rire médecin (clowns hospitaliers), en lien avec la Fondation de France. Le ZEVENT réunit en moyenne entre 500'000 et un million de spectateurs en ligne.

Depuis son lancement en 2016, alors nommée Projet Avengers, cette collecte de dons a levé plus de 41 millions d'euros. Selon ZeratoR, l'argent récolté a par exemple permis à l'association Sea Shepherd d'acheter un nouveau bateau ou de financer le fonctionnement d'un hôpital en Centrafrique.

Plus confidentielle que ses concurrents, la plateforme Kick sait aussi attirer des figures connues d'internet comme la star de Youtube MrBeast qui a organisé en août une collecte pour l'accès à l'eau potable ayant permis de récolter 12 millions de dollars, alors un record pour une opération caritative en ligne.