Imaginez un chemin couvert de neige et éclairé par mille lumières scintillantes sur lequel vous cheminerez à la nuit tombée, avant d’aller vous réchauffer avec d’un verre de vin chaud ou une bonne fondue… ça fait rêver? Ces 4 balades illuminées devraient vous plaire!

Les balades magiques à faire cet hiver pour les amoureux de la randonnée

Aline Hofer

1 Chemin des lanternes – Crans-Montana

On ne présente plus le désormais bien connu Chemin des lanternes de Crans-Montana. Il faut dire que son parcours, illuminé non seulement par des centaines de lanternes mais également par diverses œuvres et autres projections lumineuses, est devenu une référence en matière de balade féérique!

L’itinéraire, long de 2km, propose une boucle facile d’environ 45 minutes entre le Lac de la Moubra et l’Etang Long. À mi-parcours, le Hameau de Mayens vous permettra de vous réchauffer autour d’un verre de vin chaud ou d’un caquelon de fondue. Jusqu’à mi-janvier, il accueillera aussi des soirées «vin et musique» chaque vendredi de 17h à 20h.

Même si la magie offerte par les lumières se suffit à elle-même, les petits aventuriers dès trois ans pourront ajouter un peu d’aventure à la balade en participant à la chasse au trésor proposée par l’Office du Tourisme en résolvant des énigmes tout le long du chemin. Diverses animations seront également offertes régulièrement le long du parcours durant la saison hivernale, notamment des spectacles de feu et de jongleries lumineuses.

Chemin illuminé tous les soirs de 17h à 22h du 8 décembre 2023 au 3 mars 2024, selon conditions météo. Informations et dates des soirées spéciales disponibles sur le site.

2 Chemin des lanternes – Les Pléiades

Moins connu que son homologue de Crans-Montana, le chemin des lanternes des Pléiades promet cependant une bien belle soirée à qui voudra profiter de cette activité proposée par la compagnie de chemin de fer MOB. Du 5 janvier au 24 février 2024, celle-ci met en effet en place des soirées spéciales les vendredis et samedis soir.

Au programme, la montée en train jusqu’à Lally (le vendredi) et la gare des Pléiades (le samedi), suivie d’une balade en raquettes sur un chemin balisé par des lanternes (circuit de 45 minutes le vendredi et deux circuits de 20 et 45 minutes le samedi). Un bon repas attendra ensuite les valeureux sportifs qui pourront choisir entre fondue et röstis montagnards avant de regagner la plaine.

À noter que la location de raquettes est comprise dans l’offre, mais qu’il est également possible de faire la balade à pied en fonction des conditions du moment.

Informations et réservation sur ce site.

3 La Nuit des Mélèzes – Zinal

Pour la troisième année consécutive, la station de Zinal propose une courte mais féérique balade à proximité immédiate du village. Un sentier balisé par d’innombrables lumières mènera les visiteurs à travers la forêt sur un parcours en boucle d’environ 600m (30 minutes de marche facile).

Si l’édition 2023 verra comme nouveauté l’installation de haut-parleurs diffusant de la musique tout le long du chemin, divers évènements viendront également faire danser les branches de ces arbres centenaires. Notons notamment l’après-ski des Mélèzes le 28 décembre, le Carnaval des Mélèzes le 16 février et la soirée Contes et Légendes le 23 février. Les amateurs de musique traditionnelle profiteront, eux, de la soirée du 16 mars pour se balader au son de l’accordéon et du cor des alpes.

Balade gratuite du 18 décembre 2023 au 14 avril 2024, tous les soirs de 17h30 à 22h. Informations complémentaires.

4 Balade féérique nocturne – Château-d’Œx

Du côté des Alpes vaudoises, c’est la station de Château d’Œx qui proposera, courant février 2024, un parcours illuminé aux amateurs de balade nocturne. Ceux-ci pourront, le temps d’une petite heure, chausser leurs raquettes ou leurs bonnes chaussures pour découvrir les abords de la Sarine éclairés par des guirlandes et des lanternes. Clou du spectacle, la vision du Pont Turrian, le plus ancien pont suspendu de Suisse romande qui aura, lui aussi, été décoré pour l’occasion.

A noter que le 17 février, un rallye du goût sera organisé sur cet itinéraire légèrement rallongé pour l’occasion. Différents stands jalonnant le parcours permettront d’allier balade nocturne et découverte de produits du terroir avant de prolonger la soirée par une ambiance musicale dans la halle Landi du village.

Balade féérique nocturne accessible gratuitement tous les soirs du 10 au 25 février 2024 de 18h à 22h. Rallye du goût organisé le 17 février 2024, premier départ à 16h30, dernier départ à 19h, CHF 19.-/enfant jusqu’à 12 ans et CHF 42.-/adulte. Plus d'informations et réservations.