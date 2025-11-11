Viteos coupe la facture de gaz naturel d’environ 10%

Viteos, le fournisseur d'énergie neuchâtelois, annonce une baisse de 10% des tarifs du gaz naturel dès 2026. Cette réduction, due à une stratégie d'achat optimisée, permettra des économies annuelles significatives pour les consommateurs.

Avec la baisse du prix du gaz naturel, jusqu’à 7900 francs d’économie pour les grandes entreprises à Neuchâtel. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Le fournisseur d'électricité et d'eau neuchâtelois Viteos va réduire d'environ 10% ses tarifs du gaz naturel dès 2026. Cela représente une économie de 316 francs par année pour une maison familiale ou 7900 francs pour une grande entreprise.

«Cette réduction est rendue possible, grâce à une stratégie d’achat optimisée, une gestion rigoureuse des réseaux et une vision à long terme», a indiqué mardi Viteos. Les charges par kilowattheure restent élevées en raison de la répartition des frais fixes sur un volume consommé de gaz en déclin qui s'explique principalement par la transition vers des solutions de production renouvelable de chaleur.