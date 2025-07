Trois mineurs français ont été arrêtés après avoir volé deux voitures Audi dans un garage de Travers (NE). Ils ont forcé un barrage policier et ont été appréhendés après une course-poursuite. Plus tôt dans la soirée, une tentative similaire a eu lieu à Dombresson.

Les deux Audi ont fini dans un talus et contre un arbre, après avoir été volées à Travers (NE). La police a arrêté trois mineurs. Photo: Police cantonale neuchâteloise

Léo Michoud Journaliste Blick

Encore des mineurs français au volant de voitures... volées en Suisse romande cette fois. Un garage de Travers, dans le canton de Neuchâtel, a vu deux de ses Audi disparaître dans la nuit, ce lundi 14 juillet vers 1h15. La police cantonale neuchâteloise et le juge des mineurs communiquent sur ce cambriolage.

«Trois individus se sont introduits par effraction» jusque dans la salle d'exposition du garage, où ils ont trouvé les deux bagnoles avant de prendre la fuite, direction Neuchâtel. «Repérés en direction du col de La Tourne, les fuyards ont forcé un barrage aux Petits-Ponts avec les véhicules volés», détaille la police.

De la casse et des blessés

L'une des Audi a roulé sur une herse. Trois patrouilles les ont pris en chasse, avant que les conducteurs ne perdent le contrôle de leur véhicule. «Un a terminé sa course dans un talus contre des arbres, l’autre à cheval sur une barrière, précise le communiqué de presse. Les occupants ont tenté de fuir à pied, mais ils ont été interpellés quelques minutes plus tard dans les environs.»

Résultat? L'interpellation des trois fuyards, après la morsure d'un chien policier et une chute dans la forêt. Les deux blessés ont été examinés au centre hospitalier de La Chaux-de-Fonds. Les auteurs sont trois jeunes hommes âgés de 17 ans pour deux d'entre eux et de 15 ans pour le troisième, indique la police. «Il s’agit de ressortissants français domiciliés en France.» Le juge des mineurs s’est saisi du dossier et a ordonné une mise en détention provisoire des auteurs présumés.

Une autre tentative ratée

Plus tôt dans la soirée, vers 23h15, un garage de Dombresson (Val-de-Ruz), à proximité, a vécu une tentative d'effraction similaire. «Les auteurs, surpris, ont pris la fuite. Les premiers éléments recueillis démontrent un lien avec l’affaire survenue à Travers.»

Cette interpellation a mobilisé pas mal de monde: quatre patrouilles de gendarmerie, trois enquêteurs et enquêtrices de la police judiciaire, la police de la circulation, le commissariat forensique ainsi qu’une patrouille de conducteurs de chien de la police cantonale vaudoise.