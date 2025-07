1/2 Une voiture de luxe volée a terminé sa course dans la glissière centrale à la hauteur de Vallorbe. Photo: police cantonale vaudoise

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Mardi 8 juillet, peu après 6h du matin, une voiture de luxe volée avec des plaques zurichoises a été repérée sur l’A1 à hauteur d’Yverdon-les-Bains. Malgré les injonctions de la gendarmerie, le conducteur a refusé de s’arrêter, déclenchant une course-poursuite à très haute vitesse, précise un communiqué de la police cantonale vaudoise.

Un important dispositif policier a été déployé sur le réseau autoroutier vaudois. Vers 6h20, le bolide a été localisé peu après l’échangeur d’Yverdon. Le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule sur l’A9b, près de la jonction des Clées, et a violemment percuté le parapet central. Il a tenté de fuir à pied, mais a été rapidement interpellé. Son passager, lui, a été arrêté sur place.

Deux suspects français

Les deux suspects, des ressortissants français de 25 et 17 ans, ont été placés en détention provisoire. Le Ministère public et le Tribunal des mineurs ont ouvert des procédures pénales. Aucun blessé n’est à déplorer et aucun autre véhicule n’a été impliqué. L’intervention a mobilisé plusieurs patrouilles de la gendarmerie, des polices communales, la brigade canine, des spécialistes de la circulation et une dépanneuse.

Les autorités invitent les propriétaires de véhicules haut de gamme à la vigilance, notamment lors de leur mise en vente. Elles recommandent notamment: