Trois jeunes Français, dont deux mineurs, ont été arrêtés à Eptingen (BL) après une course-poursuite dans une voiture volée. Leur fuite s'est terminée à un arrêt de bus, après avoir percuté une glissière sur l'autoroute A2 et tenté de s'échapper à pied.

La police a arrêté trois jeunes – dont deux mineurs – qui ont volé une voiture. (Image prétexte) Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Trois jeunes hommes, dont deux mineurs, ont été arrêtés lundi matin à Eptingen (BL) après une course poursuite dans une voiture volée. Leur véhicule a percuté une glissière de sécurité mais ils n'ont pas été blessés et ont pris la fuite à pied. Leur cavale a pris fin à un arrêt de bus.

L'alerte a été donnée lundi vers 04h00 du matin par une patrouille soleuroise qui avait tenté de contrôler une Mercedes noire sans plaques d'immatriculation, indique la police de Bâle-Campagne dans un communiqué.

Il est allé sur l'autoroute

Le véhicule avait pris la fuite sur l'autoroute A2 en direction de Bâle et la police soleuroise lui donnait la chasse. A la sortie d'autoroute d'Eptingen, la Mercedes a quitté l'autoroute et percuté de plein fouet une glissière de sécurité. Les trois occupants ont alors pris la fuite à pied, selon un témoin. Des policiers de Soleure et de Bâle-Campagne aidés de douaniers se sont lancés à leur poursuite sans succès.

Un passant a signalé vers 07h30 avoir vu les trois suspects monter dans un bus en direction de Sissach (BL). Une patrouille a finalement mis la main sur les fuyards à un arrêt de bus. Il s'agit de trois Français âgés de 18, 17 et 14 ans, détaille le communiqué.

Selon les premières investigations, le véhicule accidenté a été volé dans le canton de Berne. La police et le ministère public de Bâle-Campagne ont ouvert une enquête, en collaboration avec les organes compétents bernois et soleurois.