Des obstacles financiers
Le canton de Neuchâtel soutient un centre romand pour les lynx

Neuchâtel soutient l'idée d'un centre romand pour jeunes lynx, potentiellement dans le zoo de La Garenne. Laurent Favre souligne des défis financiers tout en défendant une politique minimaliste envers la faune.
Publié: il y a 8 minutes
Neuchâtel trouverait intéressant qu'un centre romand de réhabilitation pour jeunes lynx soit mis en place, comme par exemple au zoo vaudois de La Garenne. Le canton a rappelé qu'il a une politique «la moins interventionniste possible» en matière de faune. Muzoo, à La Chaux-de-Fonds, est reconnu comme un centre de soins par le canton et peut accueillir des animaux affaiblis ou légèrement blessés. «Il n'y a pas l'infrastructure sur place pour accueillir et relâcher de jeunes lynx», a reconnu mardi Laurent Favre, conseiller d'Etat en charge de l'environnement en réponse à une interpellation du Vert Richard Gigon.

Ce député avait interpellé en juillet 2025 le Conseil d'Etat sur la pertinence d'un centre de réhabilitation de faune, soit quelques mois avant le tir du lynx «Diego» malade par un garde-faune. Pour Laurent Favre, un centre romand serait intéressant. «Des points restent à régler, notamment en matière financière», a-t-il ajouté.

Le conseiller d'Etat a rappelé que le canton a une politique la moins interventionniste possible en matière de faune. Si un lynx est grièvement blessé ou gravement malade, il est euthanasié. Un garde-faune neuchâtelois avait abattu le 9 septembre un lynx gravement malade. L'animal souffrait de la maladie de Carré et présentait d’importantes inflammations touchant plusieurs organes internes. Le décès du lynx avait suscité de l'émoi dans le canton.

