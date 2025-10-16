DE
Plainte pénale déposée
Un député neuchâtelois accusé d'agression sexuelle sur mineure

Un député neuchâtelois PLR fait l'objet d'une plainte pénale pour actes d'ordre sexuel sur une mineure en 2017. Quentin Di Meo, 24 ans à l'époque, aurait agressé une jeune femme de 17 ans à Fleurier. Il nie les accusations.
Publié: 15:51 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Le député neuchâtelois PLR Quentin Di Meo fait l'objet d'une plainte pénale pour actes d'ordre sexuel sur une mineure.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Le député neuchâtelois PLR Quentin Di Meo fait l'objet d'une plainte pénale pour actes d'ordre sexuel sur une jeune femme. Les faits se seraient produits en 2017 à l'Abbaye de Fleurier (NE) alors qu'il avait 24 ans et la victime 17 ans. Le politicien dément.

«La plainte date du mois d’août, mais la police avait déjà procédé à des investigations préliminaires auparavant, à la suite de rumeurs persistantes», a déclaré jeudi à Keystone-ATS Pierre Aubert, procureur général, revenant sur une information d'Arcinfo. La durée de l'instruction ne peut pas être déterminée pour le moment, a-t-il ajouté.

Il nie les accusations

L’affaire, qui bouillonnait déjà depuis plusieurs années, a pris une dimension publique en mars dernier, en pleine campagne pour les élections cantonales où le politicien était candidat au Conseil d'Etat. Certaines affiches du député ont été vandalisées, son visage barré du mot «violeur». Selon Arcinfo, le politicien a déposé une plainte contre X, puis l’a retirée, l’estimant susceptible d’attirer plus de mauvaise publicité que de votes.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour actes d'ordre sexuel cet été, à laquelle s'est associée la victime. «La durée de l'instruction ne peut pas être déterminée pour le moment», a expliqué le procureur général.

Selon le quotidien neuchâtelois, l'actuel président du groupe PLR-Le Centre au Grand Conseil aurait tenté d’embrasser la victime, qui aurait refusé. Il l’aurait alors traînée de force sur environ 300 mètres, étranglée et violée à proximité du terrain de football.

Présomption d'innoncence

Le Vallonnier a déclaré à Arcinfo ne s’être jamais retrouvé seul avec cette jeune femme qui ne faisait pas partie de son cercle d’amis. Il est tombé des nues en apprenant les accusations portées contre lui. Sollicité par Keystone-ATS pour s'exprimer sur cette procédure, le politicien n'a pour l'heure pas répondu. Aucun témoin ne semble pouvoir corroborer l’une ou l’autre des versions.

«Tant que le jugement n’aura pas eu lieu, Quentin Di Meo sera considéré comme innocent, et la présidence de notre parti estime qu’il serait prématuré et injustifié de prendre des mesures à son encontre», a indiqué le PLR.

«Selon nos statuts, seules des personnes ayant commis un acte civilement ou pénalement répréhensible peuvent être exclues du parti. Nous laissons à la justice le soin de faire son travail et de rendre son verdict le moment venu», peut-on lire dans le communiqué. De son côté, Quentin Di Meo a déclaré à Arcinfo concentrer désormais ses efforts pour la procédure en cours et suspendre temporairement sa présidence de la Fondation des Perce-Neige.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

