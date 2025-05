Au programme de mercredi 28 mai: une affaire d'abus sexuels dans le théâtre vaudois, une intervention policière contre des gens du voyage, l'annulation du Festival Agapé, une lettre ouverte sur la à la Confédération et enfin, un peu de foot.

Un comédien et professeur de l'AVLI est accusé par onze anciens jeunes acteurs et actrices d'abus sexuels. Le procès se tiendra cet été à Vevey. (Image d'illustration) Photo: AFP

Un long week-end se profile à l'horizon! Pour bien conclure cette courte semaine, Blick, avec l’ATS, vous a concocté un condensé des informations essentielles de ce mercredi 28 mai en Suisse. C'est parti:

1 Un professeur de théâtre accusé d'abus sexuels sur mineurs

Le théâtre d'improvisation vaudois est secoué par une affaire d'abus sexuels, relate mercredi le journal «24 Heures». Un comédien, alors professeur à l'Association vaudoise des ligues d'improvisation (AVLI), est accusé par onze anciens jeunes acteurs, des jeunes femmes et des jeunes hommes, dont certains d'entre eux sont désormais majeurs. Les faits se sont déroulés de 2010 à 2020. Après cinq ans de procédure, un procès est prévu cet été à Vevey (VD), mais une partie des cas sont déjà prescrits et d'autres risquent de l'être par le tribunal durant les débats. Cette affaire s'inscrit dans une série d'accusations qui touchent le monde du théâtre romand.

2 Polémique autour d'une intervention policière contre les gens du voyage

Le déroulé de l'intervention à la mi-avril de la police valaisanne contre des gens du voyage voulant se rendre dans un camping à Gampel (VS) a changé, constatent mercredi la «Tribune de Genève» et «24 Heures». Après avoir dit que la police avait bloqué le convoi sur l'autoroute A9 à la hauteur de Saint-Maurice (VS), les autorités valaisannes affirment désormais que les gens du voyage se sont arrêtés de leur propre chef, ce que dément leur avocat. «Non seulement cette intervention est injustifiable d'un point de vue légal, mais, désormais, les autorités adaptent leur version pour légitimer leur action. C'est grave», dénonce-t-il. Contactée par les journaux, la police affirme que sa version des faits «n'a jamais varié».

3 Un festival religieux annulé à Genève sur fond de scandales sexuels

Le Festival Agapé de musique et d'art sacré, prévu entre le 28 mai et le 1er juin à Genève, a été annulé par les autorités genevoises, indique mercredi «Le Temps». L'Etat de Genève, qui avait loué la salle de concerts Frank-Martin aux organisateurs, a décidé de résilier le contrat la veille du lancement de cette 17e édition. En cause, la manifestation, autour de laquelle gravite un homme exclu du clergé pour abus sexuels, avait invité deux artistes également controversés. Le festival était déjà interdit dans les églises du canton.

4 Micheline Calmy-Rey hausse le ton face au silence du Conseil fédéral sur Gaza

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis et son département des affaires étrangères (DFAE) essuient de nombreuses critiques face à leur silence sur Gaza. Aujourd'hui, 15 organisations suisses exigent un changement, selon Blick. Dans une lettre ouverte, elles appellent à la responsabilité humanitaire de la Confédération. Parmi la centaine de signataires, des poids lourds du monde culturel et de la politique, comme les anciennes conseillères fédérales socialistes Micheline Calmy-Rey et Ruth Dreifuss.

5 Un titre européen dans le viseur de Rodriguez

Ricardo Rodriguez et le Betis Seville visent un titre européen en finale de la Conference League. Pour ce faire, les Espagnols devront se défaire de Chelsea mercredi à Wroclaw. Le défenseur suisse n'a plus remporté de trophée depuis 2015.