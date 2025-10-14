DE
FR

Une cinquantaine d'agressions
Un éducateur risque la prison pour contrainte sexuelle sur un enfant

Un éducateur d'une institution valaisanne a comparu mardi devant le Tribunal cantonal à Sion. Il est accusé de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le Ministère public a plaidé pour que sa condamnation à 5 ans de prison soit confirmée.
Publié: il y a 53 minutes
Partager
Écouter
Le Tribunal cantonal valaisan doit statuer sur une double affaire en lien avec des enfants. (Image d'illustration).
Photo: CYRIL ZINGARO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un enfant a été scolarisé entre 2003 et 2007 au sein d'une institution du Valais romand, où il dormait en semaine. Durant ces années, l'élève et son éducateur référent ont tissé une relation de grande proximité. Le jeune recevait divers habits de la part de son aîné, afin de lui ressembler physiquement. Il lui a également adressé de nombreux messages affectueux et des marques de tendresse.

A lire aussi
Un viol «court» ne sera pas une circonstance atténuante
Le Tribunal fédéral tranche
Un viol «court» n'atténuera pas la peine
Condamné pour agression sexuelle sur mineur, il écope de 22 mois avec sursis
«Je n'ai agressé personne»
Condamné pour agression sexuelle sur mineur, il écope de 22 mois avec sursis

En 2020, le jeune homme s'est présenté à la Police cantonale, afin de dénoncer des actes d'ordre sexuel subis durant son enfance, soit une cinquantaine de fellations et de séances de masturbation.

Le prévenu doit répondre d'actes d'ordre sexuel dans une seconde affaire. Il est accusé d'avoir palpé les parties intimes et d'avoir caressé le torse et les cuisses d'un autre enfant de moins de 16 ans,

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus