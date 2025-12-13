DE
Diminution de la natalité
Le Jura enregistre un recul des naissances historique

Le canton du Jura enregistre une baisse continue des naissances, avec seulement 579 en 2024, passant sous la barre des 600 pour la première fois. Cette tendance reflète une diminution nationale de la natalité.
Publié: il y a 23 minutes
Le recul des naissances se confirme dans le canton du Jura.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre des naissances continue de reculer dans le canton du Jura, une tendance observée depuis le début du siècle. Au total, 579 naissances ont été enregistrées l'an dernier, un chiffre qui est passé pour la première fois sous le seuil des 600. Le nombre de naissances est passé de 828 en 1999 à 579 en 2024, soit 7,8 naissances pour 1000 habitants, indique le canton du Jura dans son «Mémento statistique 2025».

Cette tendance se retrouve dans l’indicateur conjoncturel de fécondité qui reflète le nombre moyen d’enfants par femme. Après avoir oscillé autour de 1,65 entre 2011 et 2021, il est tombé à 1,34 en 2024. Ce phénomène de diminution de la natalité se retrouve à l’échelle nationale: avec 1,29 enfant par femme, il s'agit du niveau le plus bas depuis le début des relevés.

Dans le canton, le statut matrimonial des mères a également évolué ces dernières années: les naissances hors mariage représentaient en 2024, 41,3% du total des naissances contre 10,4% en 1999. C'est lorsqu'elles ont entre 30 et 34 ans que les Jurassiennes sont les plus nombreuses à donner la vie. Parmi les 579 naissances enregistrées l'an dernier, seules 5 mères avaient moins de 20 ans.

