La police arrive
Des sirènes de police retentissent. Tout le monde court en direction de Malley. Les feux d’artifice explosent. Des dizaines de personnes ont des mortiers à la main.
Les voisins se mobilisent pour éteindre le feu
Un voisin est descendu avec un extincteur pour éteindre le premier feu de poubelle. Une voisine s’est déplacée avec des sauts d’eau pour arroser un container en flammes.
À l’instant, un nouveau container prend feu légèrement en contrebas.
Aucun signe de la police
Au moins trois mortiers ont été tirés, l’ambiance est électrique. Des containers flambent au milieu de la route.
Puis le calme revient, les groupes se rassemblent. Aucun signe de la police. Les voitures circulent autour des containers en feu.
Un drone survole le quartier
Depuis le premier feu d’artifice, un drone survole l’avenue de Prélaz. Des jeunes ont des mortiers et partent en direction de Malley à scooter.
D’autres s’emparent des containers poubelle pour les renverser au milieu de la route. Une poubelle a pris feu. «Bloquez tout», crie des hommes cagoulés.
Mortiers et feux d’artifice à l’avenue du Prélaz
Des dizaines de jeunes attendent à l’avenue de Prélaz, sur le parvis de la Coop. Des feux d’artifice sont tirés.
De nombreux jeunes encagoulés circulent à moto ou forment des petits attroupements le long de l’avenue, où le bitume a craqué après l’incendie du bus, dimanche soir. Plus haut, sur les lieux de l’accident où Marvin a trouvé la mort, de nombreux jeunes sont rassemblés en silence pour un moment de recueillement.
Retour sur une journée sous haute tension pour la police lausannoise
- Emeutes à Lausanne après le décès du jeune Marvin
La mort d'un adolescent de 17 ans à scooter lors d'une fuite face à la police a déclenché dimanche soir de violentes émeutes dans le quartier de Prélaz à Lausanne. Plusieurs dizaines de jeunes cagoulés ont incendié des poubelles, dressé des barricades et vandalisé un bus, obligeant plus de soixante policiers à intervenir avec balles en caoutchouc et grenades lacrymogènes. Les affrontements ont duré jusqu’après minuit, avant un retour au calme relatif.
- Echanges de messages ignobles dans la police lausannoise
La Municipalité lausannoise a annoncé lundi la suspension de plusieurs policiers après la révélation de messages racistes, sexistes, antisémites et discriminatoires échangés dans des groupes WhatsApp réunissant plus de cinquante agents. L’affaire, révélée dans le cadre de l’enquête dite du «pouce levé», jette une ombre sur près de 10% du corps policier.
- Nouvelle version sur la mort de Nzoy à Morges
Un rapport indépendant de Border Forensics remet en cause la version officielle de la mort de Roger Nzoy, abattu en 2021 à la gare de Morges par la police. Contrairement à la thèse de la légitime défense retenue jusque-là, des analyses vidéo et en 3D montrent qu’il aurait possiblement fui les agents et ne tenait probablement pas de couteau au moment où les tirs ont été déclenchés. Cette contre-enquête, fruit de deux ans de travail, a contribué à la réouverture du dossier par la justice vaudoise en mai dernier, alors qu’il avait initialement été classé fin 2024.
La tension reste vive à Lausanne. Après la nuit d’émeutes de dimanche à Prélaz, marquée par des barricades en feu, un bus des TL saccagé et des affrontements avec la police, la colère ne retombe pas. Ce lundi soir, de nouveaux affrontements ont lieu dans la capitale vaudoise. La mort de Marvin, 17 ans, décédé dans la nuit de samedi à dimanche en scooter alors qu’il tentait d’échapper à la police, a mis le feu aux poudres.
Dans ce climat électrique, un nouvel appel a circulé dans la journée de lundi: une «flashmob patriote» prévue en centre-ville dans la soirée et portée par des mouvances proches de l’extrême droite romande. Présentée comme une riposte contre les «animaux du zoo de Lausanne» et les violences urbaines, elle pourrait raviver les tensions alors même que la Municipalité martèle son mot d’ordre de désescalade et de dialogue.