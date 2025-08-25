Retour sur une journée sous haute tension pour la police lausannoise

Emeutes à Lausanne après le décès du jeune Marvin

La mort d'un adolescent de 17 ans à scooter lors d'une fuite face à la police a déclenché dimanche soir de violentes émeutes dans le quartier de Prélaz à Lausanne. Plusieurs dizaines de jeunes cagoulés ont incendié des poubelles, dressé des barricades et vandalisé un bus, obligeant plus de soixante policiers à intervenir avec balles en caoutchouc et grenades lacrymogènes. Les affrontements ont duré jusqu’après minuit, avant un retour au calme relatif.

Echanges de messages ignobles dans la police lausannoise

La Municipalité lausannoise a annoncé lundi la suspension de plusieurs policiers après la révélation de messages racistes, sexistes, antisémites et discriminatoires échangés dans des groupes WhatsApp réunissant plus de cinquante agents. L’affaire, révélée dans le cadre de l’enquête dite du «pouce levé», jette une ombre sur près de 10% du corps policier.

Nouvelle version sur la mort de Nzoy à Morges

Un rapport indépendant de Border Forensics remet en cause la version officielle de la mort de Roger Nzoy, abattu en 2021 à la gare de Morges par la police. Contrairement à la thèse de la légitime défense retenue jusque-là, des analyses vidéo et en 3D montrent qu’il aurait possiblement fui les agents et ne tenait probablement pas de couteau au moment où les tirs ont été déclenchés. Cette contre-enquête, fruit de deux ans de travail, a contribué à la réouverture du dossier par la justice vaudoise en mai dernier, alors qu’il avait initialement été classé fin 2024.