Un accident impliquant une voiture et une poussette s'est produit mercredi dernier à Morat (FR), causant des blessures mineures à un tout-petit. La police fribourgeoise lance un appel à témoins pour trouver la conductrice, partie sans demander son reste.

Une conductrice renverse une poussette, blesse un bébé… puis déguerpit

Léo Michoud Journaliste Blick

L'issue d'un accident entre une voiture et une poussette laisse peu de place au doute. Illustration ce mercredi 26 novembre à Morat (FR), vers 8h30: un tout-petit a subi «des éraflures et contusions».

Lundi, la police cantonale fribourgeoise enquête et lance un appel à témoins pour retrouver la conductrice. «Selon les premiers éléments, une femme se trouvait au chemin Champ Olivier avec sa poussette, dans laquelle se trouvait son enfant, lorsqu'une automobiliste inconnue s’est arrêtée pour demander son chemin», détaillent les forces de l'ordre.

La conductrice quitte les lieux

En redémarrant, le véhicule a heurté la poussette, qui en se renversant a blessé l'enfant âgé d'un an. «La conductrice est brièvement sortie de son véhicule, puis a quitté les lieux sans se soucier de l’enfant blessé ni décliner son identité», déplore la police, qui cherche à clarifier le déroulement des faits.

Un appel à témoins est lancé. «La conductrice impliquée ainsi que toute personne ayant été témoin de l’accident sont priées» de prendre contact avec la police cantonale, au 026 347 01 17.