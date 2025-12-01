DE
FR

Stefan Henger à la tête des Etats
Une conductrice renverse une poussette, blesse un bébé… puis déguerpit

Un accident impliquant une voiture et une poussette s'est produit mercredi dernier à Morat (FR), causant des blessures mineures à un tout-petit. La police fribourgeoise lance un appel à témoins pour trouver la conductrice, partie sans demander son reste.
Publié: 17:05 heures
Un accident de ce genre, entre poussette et voiture, a eu lieu à Morat (FR). La police cherche des témoins… et la conductrice.
Photo: Shutterstock
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

L'issue d'un accident entre une voiture et une poussette laisse peu de place au doute. Illustration ce mercredi 26 novembre à Morat (FR), vers 8h30: un tout-petit a subi «des éraflures et contusions».

Lundi, la police cantonale fribourgeoise enquête et lance un appel à témoins pour retrouver la conductrice. «Selon les premiers éléments, une femme se trouvait au chemin Champ Olivier avec sa poussette, dans laquelle se trouvait son enfant, lorsqu'une automobiliste inconnue s’est arrêtée pour demander son chemin», détaillent les forces de l'ordre.

La conductrice quitte les lieux

En redémarrant, le véhicule a heurté la poussette, qui en se renversant a blessé l'enfant âgé d'un an. «La conductrice est brièvement sortie de son véhicule, puis a quitté les lieux sans se soucier de l’enfant blessé ni décliner son identité», déplore la police, qui cherche à clarifier le déroulement des faits.

Un appel à témoins est lancé. «La conductrice impliquée ainsi que toute personne ayant été témoin de l’accident sont priées» de prendre contact avec la police cantonale, au 026 347 01 17.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus