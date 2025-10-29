Le Montreux Jazz dévoile son affiche pour la 60ème édition

Le Montreux Jazz Festival célèbre sa 60e édition avec une affiche haute couture unique. Créée par le designer valaisan Kévin Germanier, elle est brodée de 60'000 perles et sequins recyclés sur du velours noir, offrant un spectacle visuel éblouissant et détaillé.

Le Montreux Jazz Festival célèbre sa 60e édition avec une affiche haute couture unique. Photo: MJF

A l'occasion de sa 60e édition, le Montreux Jazz Festival (MJF) se pare d'une affiche haute couture brodée et unique en son genre. Une «prouesse technique» réalisée par le créateur valaisan Kévin Germanier, qui a déjà habillé Beyoncé, Lady Gaga ou Björk.

Pas moins de 60'000 perles et sequins jaillissent d'un fond absolument noir: les couleurs dansent en lettres et motifs éclatants. Un «chaos organisé», selon les mots de l'artiste, qui signe la première affiche brodée de l'histoire du festival, dont la prochaine édition est programmée du 3 au 18 juillet 2026. «Cette affiche, c'est un peu 'Où est Charlie?'», illustre Kévin Germanier, interrogé par Keystone-ATS. «J'adore ce genre d'affiches où il y a tellement de détails. A chaque fois que vous la regardez, il y a quelque chose qui vous saute aux yeux.»

Loin de tout minimalisme, le designer a transposé son univers sur une affiche d'un mètre sur septante centimètres, conçue comme une véritable pièce de haute couture. Désormais figure incontournable de la mode contemporaine, la Maison Germanier a fait de l'upcycling sa marque de fabrique.

Tous recyclés, les matériaux utilisés - verre, bois, plastique mais aussi laine ou morceaux de tubes électriques - ont été cousus sur une toile de velours. Certaines perles sont issues de ses propres collections antérieures, alors que la toile provient d'anciens rideaux.

Un défi technique

«C'est la pire matière», glisse en riant le créateur valaisan. Particulièrement «insupportable à broder», le velours a ici été décoré par quatre paires de mains qui ont oeuvré simultanément et de manière continue pendant deux semaines. Au total, six personnes ont donné vie au dessin réalisé par Kévin Germanier, entre contraintes liées à la typographie et foisonnement des matériaux.

«Je voulais laisser l'interprétation de l'affichage, comme on le fait avec la musique. Une musique peut rendre triste, content, nostalgique, elle peut donner du 'peps' quand on est au sport. Le champ des possibles est infini,» relève le Valaisan. Il s'agissait alors de retranscrire ces émotions, cette «vibe», explique celui qui est aussi devenu célèbre avec ses costumes pour les JO de Paris 2024 et l'Eurovision 2025.

Tinguely l'a inspiré

Le créateur a navigué parmi les affiches historiques du festival au moment de concevoir la sienne. Cette dernière emprunte les motifs et les couleurs de celle de 1982, réalisée par Jean Tinguely, à qui l’on doit aussi le logo du MJF. «Le choix était totalement arbitraire», assume le Valaisan. Mais il y a retrouvé le côté «énergique, dynamique et festif» que lui et les organisateurs du festival voulaient transmettre pour cette 60e édition anniversaire.

Leur unique demande? «Un chef-d'oeuvre, pour reprendre leurs mots. Pas de pression !», plaisante le designer. L'homme de 33 ans se dit d'ailleurs très honoré de participer à l'héritage visuel du festival, qui le marque depuis tout jeune.

Soixante ans d'histoire

«L'un de mes premiers souvenirs du Montreux Jazz Festival, ce sont les affiches placardées dans Sion et Sierre, confie le natif de Granges (VS). C'est vraiment quelque chose que l'on ne peut pas louper.»

Depuis ses débuts, le festival confie la création de son affiche officielle à des artistes suisses et internationaux. Si celle de Jean Tinguely a marqué les esprits, les collaborations avec Keith Haring ou encore avec David Bowie ont également contribué à façonner l’identité visuelle du festival.

Pour ce qui est de l'oeuvre de Kévin Germanier, l'originale sera d'abord visible à Lausanne. Elle trouvera sa place au mudac du 11 novembre 2025 au 22 mars 2026, dans le cadre de l'exposition «Les Monstrueuses», carte blanche donnée à l'artiste. La création sera ensuite présentée à Montreux durant la période du festival. De quoi découvrir les jeux de lumière, la finesse du fil et tout «ce qu'on ne peut voir qu'en 3D».