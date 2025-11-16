Semaine contrastée en Suisse romande: pluie, froid et premiers flocons

La Suisse romande s’apprête à vivre une semaine contrastée, rythmée par de fortes pluies, une chute brutale des températures et un premier souffle d’hiver en plaine, nous apprend MétéoSuisse sur son blog.

Ce dimanche, un flux de sud-ouest instable arrose copieusement la région, avec des averses parfois intenses. Mais lundi, un changement brutal d’ambiance est attendu: de l'air polaire froid et humide devrait affluer, la faute au courant qui pivotera du sud-ouest au nord-ouest, détaille MétéoSuisse. La limite pluie-neige chutera alors de 2000 à environ 800 mètres, donnant un net parfum d’hiver sur l’arc jurassien et les Préalpes.

Météogramme pour la région de Genève. Un refroidissement encore plus marqué semble se profiler pour jeudi prochain. (Capture d'écran: MétéoSuisse)

Une courte respiration et puis… la neige?

Les journées de mardi et – en partie – de mercredi offriront un peu de répit, même si l’atmosphère restera fraîche et les éclaircies timides. Jeudi et vendredi, une nouvelle perturbation devrait atteindre la Suisse romande et pourrait abaisser la limite des chutes de neige sous les 500 mètres, voire brièvement jusqu’en plaine. Le potentiel d'enneigement est bien réel, mais il reste trop tôt pour en évaluer la portée, estime MétéoSuisse.