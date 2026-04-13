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Une embellie attendue bientôt
Courage, le retour du printemps n'est qu'une question de jours

La vague de froid ayant brusquement chassé le soleil de Pâques sera brève. Dès ce jeudi, la météo changeante du mois d'avril devrait redevenir printanière.
Publié: 15:09 heures
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Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Dès ce mercredi 15 avril, les températures devraient commencer à s'adoucir progressivement.
Photo: Keystone
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Ellen De MeesterJournaliste Blick

Fidèle à lui-même, le mois d'avril s'avère incroyablement changeant. «Capricieux» même, estime MétéoNews, qui souligne les variations brusques des températures, ces derniers jours. Après une période quasiment estivale, la fin du weekend nous a contraints de ressortir les manteaux qu'on pensait avoir bannis pour la saison.

Un front froid s'est effectivement abattu sur le pays, dès le 12 avril, chassant les effluves de grillades et nous laissant avec le souvenir nostalgique du soleil et de la chaleur de Pâques. Dans le Nord de la Suisse, les températures ont été ramenées à des valeurs inférieures aux moyennes de saison et n'ont pas dépassé la barre des 10 degrés en plaine, ce dimanche. Ce soudain retour de la fraîcheur se poursuivra durant le début de la semaine, entraînant dans son sillage une forte humidité et des averses occasionnelles. 

Jusqu'à vingt degrés ce vendredi

Pas d'inquiétude, cependant: les températures devraient s'adoucir progressivement dès ce mercredi, pour occasionner un vrai retour du beau temps en fin de semaine. D'après MétéoSuisse, ce vendredi 17 avril promet des températures oscillant autour des vingt degrés, avec un ciel largement dépourvu de nuages. 

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Si des incertitudes subsistent concernant la vitesse de l'embellie et l'évacuation de l'humidité, on peut en tout cas se réjouir d'un certain redoux assuré. 

Un soleil de plus en plus haut et puissant

Comment expliquer ces variations importantes et soudaines? MeteoNews précise que ces changements viennent d'un soleil de plus en plus haut et puissant, au fur et à mesure que le printemps progresse. «L'élévation du soleil et l'allongement des journées s'accompagnent d'un apport énergétique plus important, peut-on lire. Ainsi, les écarts de température entre le sud et le nord ne cessent de s’accentuer au printemps, et surtout en avril.»

Cet effet peut résulter d'une douceur inattendue, comme des pluies typiques du mois d'avril, dans la mesure où ces contrastes provoquent des différences de pression susceptibles d'intensifier l'activité dépressionnaire. Ce temps «dynamique» peut donc favoriser l'alternance entre froid et soleil, mélangeant automne et été dans un cocktail printanier déconcertant.

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