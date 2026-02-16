La commune d'Orsières (VS) fait évacuer plusieurs hameaux

Danger extrême à Orsières (VS), plusieurs hameaux évacués
En raison des intempéries et des forts vents qui sévissent actuellement dans les Alpes valaisannes, la commune d'Orsières (VS) a ordonné lundi l'évacuation de ses bâtiments situés en zones bleues et rouge de danger avalanches sur le Plateau l'A Neuveaz et de la Fouly. Le hameau du Clou/Les Grandes et le village de Ferret sont également concernés, précise la commune dans un communiqué.
Evacuation préventive
Les personnes concernées, soit une cinquantaine d'habitants, ont déjà été «pré-informées» dimanche, avant que l'ordre officiel ne soit communiqué, précise à Keystone-ATS le président de la commune d'Orsières Joachim Rausis. «Nous avons pu atteindre tout le monde et nous avons pu reloger ceux qui doivent l'être» poursuit-il.
Cette évacuation est avant tout «préventive», rassure encore Joachim Rausis. «C'est exactement ce que l'on a vécu en 2018 et 2021.» «Très peu de bâtiments sont situés en zone rouge et donc exposés aux risques d'avalanche», explique-t-il. Et d'ajouter que la situation est suivie en continu. Une décision sera prise mercredi matin concernant la levée ou le maintien de l'ordre d'évacuation.
Des avalanches spontanées menacent
La situation avalancheuse en Suisse devrait rester critique jusqu'à mercredi. Selon les informations communiquées lundi par l'Institut pour l'étude de la neige (SLF), les avalanches spontanées et de grande taille pourraient se produire au Nord des Alpes et en Valais. En dehors des pistes sécurisées, les conditions d'enneigement sont dangereuses. Certaines voies de circulation exposées sont également menacées.
La neige fraîche et la tempête ont entraîné la formation de nombreuses congères. Dans ces conditions, les coulées peuvent être facilement déclenchées voire se produire spontanément, indique le bulletin. Si des couches de neige plus profondes sont emportées, les avalanches peuvent atteindre une taille considérable.
D'importantes avalanches sont attendues principalement sur la crête nord des Alpes et en Valais. Lundi matin, une avalanche s'est déjà produite près de Goppenstein (VS), entraînant une interruption du trafic ferroviaire sur la ligne entre Brigue (VS) et Frutigen (BE). Des avalanches de taille moyenne à importante pourraient également se produire dans les Grisons et au Tessin.
Source: ATS
Fortes chutes de neige sur la Suisse
L'hiver fait son retour: jusqu'à mardi soir, il pourrait tomber jusqu'à un mètre de neige fraîche en montagne. Ces fortes intempéries s'accompagneront de rafales de vent violentes. La Suisse centrale sera en première ligne. Une alerte de degré 3/5 a été émise pour fortes chutes de neige. Mais la Suisse romande sera également touchée.
D'ici à mardi soir, la limite des chutes de neige devrait osciller entre 600 et 1500 mètres. A cette altitude, il pourrait tomber entre 70 à 100 cm de poudreuse.
Source: ATS
Premières neiges de 2026
Après de longues semaines anticycloniques, un front froid a abordé la Suisse dans la nuit de vendredi à samedi. Il a apporté quelques précipitaitons au nord des Alpes et une fine couche de neige recouvrait la Suisse romande par endroits. Les quantités restent néanmoins modestes.
Selon MeteoNews, les derniers nuages pourraient encore apporter quelques flocons samedi matin, mais le temps devrait s'améliorer au cours de la journée. Les températures dans la majeure partie du pays oscilleront entre -5 et +3 degrés. Au sud, il fera plus doux.
Dimanche, du stratus est prévu localement, dans une atmosphère très froide. Au dessus, le soleil brillera généreusement. Ces températures glaciales devraient persister une bonne partie de la semaine prochaine.
Quelques flocons de neige vont tomber entre aujourd'hui et demain
L'année 2026 commence avec quelques chutes de neige, d'après Météo Suisse. Un front froid traversera la Suisse dans la nuit de vendredi à samedi, apportant une petite couche de neige fraîche sur le versant nord des Alpes et dans le Jura.
Quelques flocons devraient aussi tomber en Valais et dans le Chablais. Après quoi, le temps restera sec jusqu'à mi-semaine prochaine, avec un pic de froid attendu mardi.
Source: Météo Suisse
Après le mauvais temps, retour de la neige à basse altitude
La grisaille et la pluie ont marqué le début de la dernière semaine de novembre. Et jusqu'à mercredi, le parapluie restera un compagnon indispensable. Bonne nouvelle cependant: en montagne, les précipitations tombent sous forme de neige, et d'ici mercredi soir, les stations pourront compter sur de belles quantités de fraîche pour préparer un temps de ski idéal.
Ce mardi, le nord reste humide et couvert, avec 3 à 5 degrés. Au sud, le foehn apportera un peu de soleil et 8 à 9 degrés. La limite des chutes de neige descend entre 700 et 800 mètres, indique le météorologue Michael Eichmann de MeteoNews à Blick.
Un temps parfait pour les pistes en approche
Mercredi, la pluie se fera plus discrète: seules quelques averses persisteront sur le Plateau, où les températures baisseront entre 2 et 4 degrés. Quelques flocons pourront donc s'y mêler, précise Michael Eichmann. La limite pluie-neige se situera entre 500 et 700 m. Au sud, il fera nettement plus doux, avec 11 à 12 degrés.
D'ici mercredi soir, il tombera plus d'un mètre de neige fraîche sur les Alpes du Nord. Conséquence: «Jeudi et vendredi, nous aurons un temps de ski superbe», annonce Michael Eichmann. Une zone de haute pression apportera par ailleurs beaucoup de soleil, sublimant la neige scintillante. Mais prudence: «Le danger d'avalanches sera élevé», avertit-il.
Sur le Plateau, un froid hivernal va s'installer: jeudi et vendredi, les maximales ne dépasseront pas 2 degrés. «Il pourrait même y avoir un jour de gel», note Michael Eichmann. Tandis que le Plateau restera en partie sous les stratus, la douceur reviendra en altitude: vendredi, l'isotherme zéro degré remontera juste au-dessus de 2000 mètres.
Première neige à Aoste, un demi-mètre au Grand-St-Bernard
Au col du Grand-St-Bernard, où plus de soixante centimètres de neige sont tombés depuis hier soir, l’hiver s’est installé avec force sur la frontière italo-suisse. Plus bas dans la vallée côté Italie, Aoste s’est réveillée sous sa première neige de la saison.
Les précipitations ont blanchi une bonne partie de la région alpine au-dessus de 400 à 500 mètres, annonçant la montée progressive de la limite pluie-neige et une vigilance météo toujours active.
En raison des chutes en cours, une alerte météo jaune reste active dans les vallées du Grand-Paradis et sur la crête frontalière avec la France et la Suisse. Le service météorologique régional prévoit une remontée de la limite pluie-neige à 1000–1200 mètres dans la journée, avant quelques faibles flocons portés par le vent sur les crêtes mardi, tandis que le reste de la région devrait retrouver un ciel plus lumineux.
Source: ATS
La Confédération met en garde contre le verglas, la neige, le vent et la pluie
La Suisse a connu une chute brutale des températures dans la nuit de samedi à dimanche, passant en quelques jours de records de douceur à des valeurs hivernales extrêmes. Les minima les plus spectaculaires ont été relevés à La Brévine avec moins 26,3 degrés et au Sägistalsee avec moins 36,8 degrés. Le froid s'est étendu jusque dans les plaines, annonçant un début de semaine marqué par la neige, les précipitations et les nuages.
Avertissements de MeteoSuisse
MeteoSuisse a émis plusieurs alertes de niveau 2 (danger modéré) pour la pluie, la neige et le risque de verglas. La majorité de ces avertissements s'étendent de dimanche soir jusque tard dans la journée de lundi. Les régions concernées sont les suivantes:
Pluie:
Ensemble de la Suisse orientale
Plateau
Suisse centrale
Glarnerland
Toggenburg
Jura
Val-de-Travers
Région Murten-Kerzers
Canton de Berne
Basse-Gruyère
Vallée de Joux
Canton de Vaud
Genève
Des sols déjà saturés peuvent faire monter le niveau des cours d'eau; il est conseillé d'éviter les rives et pentes raides.
Vent:
Jura
Parties du canton de Neuchâtel
Yverdon
Sarganserland
Appenzell
Coire
Le danger porte sur les chutes de branches et la chute d'objets.
Neige:
Val d'Entremont
Vallée du Trient
Haut val de Bagnes
Martigny
Verbier
Lötschental
Obergoms
Léventine
Dans ces zones, les routes enneigées peuvent devenir glissantes.
Verglas:
Vallée de la Verzasca
Locarno
Lugano
Bellinzone
Les automobilistes sont invités à vérifier l'état des routes et à conduire avec prudence.
Des accidents impressionnants se sont produits en Suisse
Plusieurs accidents se sont produits sur les routes enneigées de Suisse depuis ce jeudi. A Berne, la police cantonale a indiqué dans un communiqué que deux voitures sont entrées en collision frontale vendredi matin, à Bowil. Les deux conducteurs ont été blessés et transportés à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.
Le canton de Saint-Gall a aussi vu son lot d'accidents. Jeudi, peu avant minuit, un homme de 38 ans conduisait son semi-remorque, entre Gossau et Winkeln. Il a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et a dévié vers la droite. Il a alors percuté une glissière de sécurité et le camion s'est immobilisé contre un mur. Le conducteur est indemne.
A Degersheim, un homme de 62 ans circulait en direction de Flawil, lorsqu'il a perdu la maîtrise de sa voiture. Il a quitté la route par la droite, avant de percuter un poteau indicateur. Dans sa glissade, la voiture s'est retrouvée dans une prairie et a fini dans une berge d'un ruisseau. Etant inapte à conduire, l'homme a été contraint de se soumettre à des analyses de sang et d'urine, et de remettre son permis de conduire. Les pompiers ont dû intervenir pour récupérer le véhicule.
La neige va continuer de tomber ce vendredi en Suisse
Des chutes de neige sont attendues vendredi, notamment le long des Alpes, et la couche devrait se maintenir, indique MeteoNews. Les températures frôlent le zéro degré en plaine et la bise accentue encore la sensation de froid. A Genève et Lausanne, il ne fera pas plus de 3 degrés.
L’Office fédéral de météorologie met en garde contre un risque de verglas et de congères sur les routes, surtout au nord du pays. Dans les régions alpines, la prudence est de mise en raison des routes enneigées.
Dans tous les cas, les jours à venir seront très froids, indiquent les services météorologiques. Dans le nord, le thermomètre ne dépassera guère 0 degré de vendredi à dimanche. Les températures devraient même rester légèrement en dessous du point de congélation par endroits, ce que l'on appelle des journées glaciales. Les pneus d'hiver sont absolument obligatoires, a rappelé Meteonews.