La commune d'Orsières (VS) fait évacuer plusieurs hameaux

Danger extrême à Orsières (VS), plusieurs hameaux évacués

En raison des intempéries et des forts vents qui sévissent actuellement dans les Alpes valaisannes, la commune d'Orsières (VS) a ordonné lundi l'évacuation de ses bâtiments situés en zones bleues et rouge de danger avalanches sur le Plateau l'A Neuveaz et de la Fouly. Le hameau du Clou/Les Grandes et le village de Ferret sont également concernés, précise la commune dans un communiqué.

Evacuation préventive

Les personnes concernées, soit une cinquantaine d'habitants, ont déjà été «pré-informées» dimanche, avant que l'ordre officiel ne soit communiqué, précise à Keystone-ATS le président de la commune d'Orsières Joachim Rausis. «Nous avons pu atteindre tout le monde et nous avons pu reloger ceux qui doivent l'être» poursuit-il.

Cette évacuation est avant tout «préventive», rassure encore Joachim Rausis. «C'est exactement ce que l'on a vécu en 2018 et 2021.» «Très peu de bâtiments sont situés en zone rouge et donc exposés aux risques d'avalanche», explique-t-il. Et d'ajouter que la situation est suivie en continu. Une décision sera prise mercredi matin concernant la levée ou le maintien de l'ordre d'évacuation.



