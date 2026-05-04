Si les jours à venir promettent des averses et quelques coups de tonnerre, cette météo plus humide ne suffira pas à atténuer la sécheresse d'un début de printemps bien trop sec. La situation devrait, en revanche, s'améliorer au cours du mois de mai.

La semaine sera pluvieuse et orageuse… mais les experts ne sont pas encore rassurés

La semaine sera pluvieuse et orageuse… mais les experts ne sont pas encore rassurés

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le but de cet article n'est pas de vous annoncer qu'il va pleuvoir cette semaine, puisque vous vous en êtes probablement déjà aperçu. Même si l'adage du mois de mai recommande de faire «ce qui nous plait», averses et coups de tonnerre ponctuels sont totalement habituels, à cette période de l'année.

Ainsi que le confirme Vincent Devantay, météorologue à MétéoNews, l'aube du mois de mai apporte typiquement le genre de foyers orageux qui pointent actuellement en Suisse centrale. «Ils ne seront pas violents, pointe-t-il toutefois. On n'attend pas non plus d'averses trop importantes, ni de chutes de grêle, ces prochains jours.»

Ce qui est plus extraordinaire, en revanche, est le temps particulièrement sec et ensoleillé ayant réchauffé l'aube du printemps. En effet, MeteoNews fait état de 2,6 degrés supérieurs à la moyenne, à la fin du mois d'avril 2026, ce qui en fait le cinquième plus doux depuis le début des mesures en 1864. Les pluies, en outre, se sont avérées incroyablement rares, n'atteignant que 25% des précipitations normales. Après 2007, il s'agit donc également du deuxième mois d'avril le plus sec depuis 1897. Une mauvaise nouvelle pour la nature et les nappes phréatiques, habituées à davantage d'averses à cette phase de la saison.

Des pluies insuffisantes… pour l'instant!

«Il faut plusieurs jours marqués par des pluies régulières pour mettre fin à la sécheresse de manière durable, souligne Vincent Devantay. Jusqu'à ce mercrdi, les averses seront très variables, apportant entre 10 et 30mm de pluie. C'est bon à prendre, bien sûr, mais ces averses ne sont pas suffisantes pour contrer la sécheresse de surface.»

Les conditions devraient rester instables par la suite. Après deux journées plus sèches, prévues jeudi et vendredi, la pluie se réinvitera pour le weekend, annonçant une suite du mois de mai plus humide. «On devrait retrouver des averses à moyen terme, se réjouit notre intervenant. La situation devrait donc s'améliorer progressivement, ces deux prochaines semaines. Il est vraiment important qu'il pleuve maintenant et qu'on retrouve un capital d'humidité normal.»