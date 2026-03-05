DE
FR

Après huit ans à sa tête
Le rédacteur en chef du matin.ch quitte son poste

Après 26 ans au sein de TX Group, dont huit ans à la tête de matin.ch, Laurent Siebenmann partira en août 2026. Il souhaite se lancer dans de nouvelles aventures professionnelles.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
Laurent Siebenmann dit vouloir commencer de nouvelles aventures journalistiques.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Rédacteur en chef du matin.ch depuis huit ans, Laurent Siebenmann quittera son poste à la fin août pour se lancer un nouveau défi professionnel. Le nom de la personne qui lui succédera à la tête du site n'est pas encore connu.

Dans un communiqué publié jeudi, le media en main de TX Group relève que Laurent Siebenmann a mené «avec succès» la mutation du Matin, devenu «pure player digital» après la disparition de la version papier en 2018.

Huit ans à la tête du matin.ch

Il a accompagné «l'ère post-print avec rigueur et ambition, tout en préservant l'ADN de la marque et en l'inscrivant durablement dans un environnement numérique hautement concurrentiel», poursuit le communiqué.

«Après vingt-six ans passés dans cette entreprise, dont huit aux commandes du matin.ch, je m'en vais avec le sentiment du devoir accompli», indique Laurent Siebenmann, cité dans le communiqué. Il ajoute vouloir entamer «de nouvelles aventures journalistiques».

