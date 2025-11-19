DE
«Ça renforcerait personne»
La cheffe de la SSR monte au créneau contre la redevance à 200 fr.

Susanne Wille, directrice de la SSR, a alerté mercredi sur les dangers de l'initiative «200 francs, ça suffit» pour le paysage médiatique suisse. Depuis Lausanne, elle a plaidé pour une collaboration entre médias publics et privés face aux défis du secteur.
Publié: il y a 9 minutes
Pour la directrice générale de la SSR, Susanne Wille, les défis sont si grands pour les médias qu'ils n'ont pas d'autre choix que de coopérer (archives).
L'initiative «200 francs, ça suffit» menace l'ensemble du système médiatique suisse, a averti mercredi à Lausanne la directrice générale de la SSR. Susanne Wille a prôné la coopération avec les privés, jugeant les défis pour le secteur trop grands pour se diviser. «La SSR a besoin de médias privés forts. Mais affaiblir la SSR ne renforcerait personne», a souligné Susanne Wille lors du Forum des médias romands.

L'initiative priverait le système médiatique de 800 millions de francs, a soutenu la patronne du service public. «Cet argent n'y reviendrait jamais. Et la SSR ne serait pas la seule à en pâtir: tout le système serait touché. Ce n'est pas le moment de jouer aux apprentis-sorciers», a martelé Susanne Wille.

La responsable a salué la signature par la faîtière romande Médias Suisses, annoncée le jour même, d'un accord entre les éditeurs et la SSR. L'entente avait été scellée en mai avec les éditeurs alémaniques. Elle prévoit une limitation des activités en ligne de la SSR. En échange, les éditeurs rejettent l'initiative soumise au vote le 8 mars prochain.

