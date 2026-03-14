A Genève, 800 personnes ont défilé sous la pluie samedi contre l'impérialisme. Elles ont dénoncé les bombardements à Gaza et les agressions en Iran, au Liban et au Venezuela.

Trump et Netanyahu, «des criminels de guerre et des terroristes»

Trump et Netanyahu, «des criminels de guerre et des terroristes»

ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, environ 800 personnes ont manifesté sous la pluie contre l'impérialisme et pour le droit des peuples à l'autodétermination. Elles ont dénoncé les bombardements à Gaza, les agressions en Iran, au Liban et au Vénézuela, ainsi que le blocus contre Cuba.

«Nous exigeons la fin immédiate des guerres impérialistes qui nous mènent à la catastrophe et font craindre une guerre générale à tout moment», a déclaré un représentant de l'association Suisse-Cuba Genève. Celle-ci a organisé samedi après-midi la manifestation avec le soutien de 33 associations politiques et culturelles.

«Que le monde se lève pour Cuba»

Fustigeant le président des Etats-Unis Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, «des criminels de guerre et des terroristes», il a appelé à la création d'un mouvement de résistance pour le droit de vivre en paix et dignement. Et alors que plus aucun pétrolier n'a approvisionné Cuba depuis trois mois, il a demandé que «le monde se lève pour Cuba».

Parti de la place Neuve, le cortège a défilé dans le quartier de Plainpalais. «De Gaza à la Havane, à Genève aussi. Bloquons l'impérialisme pour la défense de la vie», pouvait-on lire sur la banderole de tête. Des pancartes disaient «Les bombes ne libèrent pas, elles tuent», «Les armes d'ici ne doivent plus tuer les enfants de là-bas» ou encore «Qui arrêtera le cow-boy belliqueux de la Maison Blanche?».