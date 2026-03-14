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Manifestation contre l'impérialisme à Genève
Trump et Netanyahu, «des criminels de guerre et des terroristes»

A Genève, 800 personnes ont défilé sous la pluie samedi contre l'impérialisme. Elles ont dénoncé les bombardements à Gaza et les agressions en Iran, au Liban et au Venezuela.
Publié: 17:13 heures
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Dernière mise à jour: 17:14 heures
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Manifestants mobilisés à Genève sur le thème "Bloquons l'impérialisme!", à l'appel de l'association Suisse-Cuba Genève et d'un collectif d'associations.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, environ 800 personnes ont manifesté sous la pluie contre l'impérialisme et pour le droit des peuples à l'autodétermination. Elles ont dénoncé les bombardements à Gaza, les agressions en Iran, au Liban et au Vénézuela, ainsi que le blocus contre Cuba.

«Nous exigeons la fin immédiate des guerres impérialistes qui nous mènent à la catastrophe et font craindre une guerre générale à tout moment», a déclaré un représentant de l'association Suisse-Cuba Genève. Celle-ci a organisé samedi après-midi la manifestation avec le soutien de 33 associations politiques et culturelles.

«Que le monde se lève pour Cuba»

Fustigeant le président des Etats-Unis Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, «des criminels de guerre et des terroristes», il a appelé à la création d'un mouvement de résistance pour le droit de vivre en paix et dignement. Et alors que plus aucun pétrolier n'a approvisionné Cuba depuis trois mois, il a demandé que «le monde se lève pour Cuba».

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Parti de la place Neuve, le cortège a défilé dans le quartier de Plainpalais. «De Gaza à la Havane, à Genève aussi. Bloquons l'impérialisme pour la défense de la vie», pouvait-on lire sur la banderole de tête. Des pancartes disaient «Les bombes ne libèrent pas, elles tuent», «Les armes d'ici ne doivent plus tuer les enfants de là-bas» ou encore «Qui arrêtera le cow-boy belliqueux de la Maison Blanche?».

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