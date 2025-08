Un essaim de frelons asiatiques a envoyé un sexagénaire de Vernier aux Urgences des HUG. (Image d'illustration) Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Plaques rouges, perte de connaissance et séjour à l'hosto: la rencontre d'un habitant de Vernier avec un nid de frelons asiatiques «de la taille d'un ballon de basket» n'a pas été une partie de plaisir. Ce lundi 4 août, «20 minutes» rapporte la mésaventure vécue par un sexagénaire, face à l'insecte qui s'installe sous nos latitudes.

En tirant sur une ronce de son jardin, ce mardi vers 19h, Dominique a bousculé un essaim, qui s'est défendu. En «deux secondes», le Romand est poussé à prendre la fuite jusqu'à l'intérieur de chez lui. Il constate au moins huit piqûres, sur lesquelles il applique des compresses. Il prend un antihistaminique et avertit un proche.

Urgences et prévention

De bons réflexes insuffisants face au venin, retrace-t-il pour «20 minutes»: une dizaine de minutes après l'assaut, il tente de se lever en transpirant, mais s'évanouit. Il se réveille quelques minutes plus tard et appelle le 144. Une ambulance intervient vite et le conduit aux Urgences.

«Heureusement, car je commençais à trembler et à ne plus pouvoir m'exprimer correctement», explique Dominique au quotidien gratuit. Le sexagénaire prend une bonne dose d'antihistaminique et de cortisone, puis est libéré des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) à 23h. Pollinea Action a évacué le nid problématique.

Fort de son expérience, le Verniolan souligne la nécessité de signaler les nids de frelons asiatiques, potentiellement dangereux. Depuis l'année dernière, l'inspection cantonale de la faune genevoise a observé une augmentation drastique du nombre de nids à détruire.