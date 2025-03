50'000 francs dépensés en 2024 La région bâloise intensifie son combat contre le frelon asiatique

La lutte contre le frelon asiatique s'intensifie en Suisse. Bâle-Campagne a dépensé plus de 50'000 francs en 2024 pour combattre cet insecte, tandis que le Valais et Vaud renforcent leurs mesures de prévention et d'élimination.