ATS Agence télégraphique suisse

Le Valais renforce sa lutte contre le frelon asiatique avec la pose de pièges dans les districts de Monthey et St-Maurice. Ils seront installés au cours des prochaines semaines et surveillés jusqu'à fin avril. Des spécialistes seront également formés afin de pouvoir intervenir dès qu'il y a suspicion d'infestation. «L'objectif est de retarder la propagation et de réduire l'impact de ce ravageur qui menace les abeilles mellifères, la biodiversité et l'agriculture», rappelle lundi le canton dans un communiqué.

Les frelons capturés sur les ruchers sont équipés de très petits émetteurs radio. Lorsqu'ils retournent dans leurs nids, éloignés jusqu'à deux kilomètres, ils révèlent leur emplacement. Ces nids doivent ensuite être éliminés rapidement afin que les jeunes reines fécondées ne puissent pas s'envoler et créer de nouveaux nids l'année suivante.

La population invitée à participer au dispositif

Des frelons asiatiques ont été observés en Valais pour la première fois à la fin 2023. Malgré une surveillance renforcée, l'espèce s'est propagée et, durant l'automne dernier, trois nids ont été découverts et détruits entre St-Gingolph et Vionnaz.

La population est également invitée à participer au dispositif en signalant ses observations. L'Etat du Valais relève que les nids primaires se trouvent dans des endroits protégés autour des bâtiments, comme les avant-toits, les abris ou les tas de bois. Les nids et insectes suspects, accompagnés d'une photo, doivent être signalés sur la plateforme suisse d'annonce frelonasiatique.ch.