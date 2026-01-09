DE
FR

L'hymne des hommages aux victimes
«Un jour au mauvais endroit… Pour nos frères, plus jamais ça»

Sur Instagram et TikTok, une chanson revient en boucle dans les hommages aux victimes de l’incendie de Crans-Montana: «Un jour au mauvais endroit», de Calogero. On la retrouve en bande-son, souvent accompagnés des hashtags #tragedie et #cransmontana.
Publié: il y a 49 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
1/2
Photo: keystone-sda.ch
Claude Ansermoz

«Et c'est parce qu'ils étaient là
Un jour au mauvais endroit
Qu'ailleurs ici ou là-bas
Pour nos frères plus jamais ça!
Pour nos frères plus jamais ça!
Non, pour nos frères plus jamais ça!
Pour nos frères plus jamais ça!»

Le phénomène n’est pas qu’une impression d’algorithme. Si vous cherchez quelle chanson la génération Z semble avoir choisi pour rendre hommage aux victimes de Crans-Montana, vous tomberez sur Calogero et son «Un jour au mauvais endroit». Son refrain entêtant accompagne posts et réels sur Tik Tok et Instagram, souvent tagés #tragedie et #cransmontana.

Sur Shazam (Suisse), «Un jour au mauvais endroit» apparaît dans le classement «Viral Suisse» à la 10e place. Ce qui signifie que le titre est anormalement recherché ou identifié par rapport à son niveau habituel. Sur le Top Shazam Suisse, le titre est également en progression. Côté Spotify, le morceau figure sur la page «Populaire en Suisse», ce qui est cohérent avec une «traction» locale.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Une phrase, une image, une émotion, un partage

Ce retour en grâce n’a rien d’anodin. A l’origine, Un jour au mauvais endroit est déjà une chanson d’hommage. Calogero l’écrit après le double meurtre de Kévin Noubissi et Sofiane Tadbirt, lynchés à mort à Échirolles (Isère) le 28 septembre 2012. Le single sort en 2014, en ouverture de l’album «Les Feux d’artifice».

A lire aussi
Toute la Suisse se recueille ce vendredi pour les victimes de Crans-Montana
Minute de silence, cérémonie
Toute la Suisse se recueille ce vendredi pour les victimes de Crans-Montana
«Si la loi avait été respectée, ces jeunes ne seraient pas dans un cercueil»
Interview
L'ambassadeur italien réagit
«Si la loi avait été respectée, ces jeunes ne seraient pas dans un cercueil»

Pourquoi, aujourd’hui, ce refrain colle-t-il autant aux hommages? Sans doute parce qu’il dit en quelques mots le vertige de la fatalité – «mauvais endroit», «plus jamais ça» – et qu’il fonctionne parfaitement en format court: une phrase, une image, une émotion, un partage.

Le refrain de cette même chanson avait également beaucoup circulé sur les réseaux sociaux après l’attentat du Bataclan il y a dix ans, où 130 personnes avaient trouvé la mort.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus