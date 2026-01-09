Sur Instagram et TikTok, une chanson revient en boucle dans les hommages aux victimes de l’incendie de Crans-Montana: «Un jour au mauvais endroit», de Calogero. On la retrouve en bande-son, souvent accompagnés des hashtags #tragedie et #cransmontana.

Claude Ansermoz

«Et c'est parce qu'ils étaient là

Un jour au mauvais endroit

Qu'ailleurs ici ou là-bas

Pour nos frères plus jamais ça!

Pour nos frères plus jamais ça!

Non, pour nos frères plus jamais ça!

Pour nos frères plus jamais ça!»

Le phénomène n’est pas qu’une impression d’algorithme. Si vous cherchez quelle chanson la génération Z semble avoir choisi pour rendre hommage aux victimes de Crans-Montana, vous tomberez sur Calogero et son «Un jour au mauvais endroit». Son refrain entêtant accompagne posts et réels sur Tik Tok et Instagram, souvent tagés #tragedie et #cransmontana.

Sur Shazam (Suisse), «Un jour au mauvais endroit» apparaît dans le classement «Viral Suisse» à la 10e place. Ce qui signifie que le titre est anormalement recherché ou identifié par rapport à son niveau habituel. Sur le Top Shazam Suisse, le titre est également en progression. Côté Spotify, le morceau figure sur la page «Populaire en Suisse», ce qui est cohérent avec une «traction» locale.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Une phrase, une image, une émotion, un partage

Ce retour en grâce n’a rien d’anodin. A l’origine, Un jour au mauvais endroit est déjà une chanson d’hommage. Calogero l’écrit après le double meurtre de Kévin Noubissi et Sofiane Tadbirt, lynchés à mort à Échirolles (Isère) le 28 septembre 2012. Le single sort en 2014, en ouverture de l’album «Les Feux d’artifice».

Pourquoi, aujourd’hui, ce refrain colle-t-il autant aux hommages? Sans doute parce qu’il dit en quelques mots le vertige de la fatalité – «mauvais endroit», «plus jamais ça» – et qu’il fonctionne parfaitement en format court: une phrase, une image, une émotion, un partage.

Le refrain de cette même chanson avait également beaucoup circulé sur les réseaux sociaux après l’attentat du Bataclan il y a dix ans, où 130 personnes avaient trouvé la mort.