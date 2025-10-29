Dernière mise à jour: il y a 16 minutes

Au menu de ce mercredi 29 octobre: les investisseurs de PrimeEnergy Cleantech sur le carreau, Lionel Messi et le vin valaisan, les accords entre la Suisse et l'UE, l'Afrique du Sud en visite à Berne et enfin, un peu de foot avec la rencontre Servette-LS.

Les Romands victimes de PrimeEnergy ne récupéreront que des miettes

L'explorateur Bertrand Piccard était l'ambassadeur de la société PrimeEnergy Cleantech, officiellement déclarée en faillite.

1 PrimeEnergy laisse ses investisseurs sur le carreau

Les victimes de la chute de la société genevoise spécialisée dans le photovoltaïque PrimeEnergy Cleantech peuvent espérer récupérer 20 à 40% seulement de leur mise, révèlent mercredi «Le Temps», la «Tribune de Genève» et «24 Heures», au lendemain de la première assemblée des créanciers. Les quelque 2000 personnes touchées par la faillite pourraient se partager 30 à 60 millions de francs, selon une estimation du liquidateur, sur des créances totales de 180 millions. Les deux anciens dirigeants de l'entreprise ont été arrêtés le 30 septembre, soupçonnés notamment d'escroquerie et de gestion déloyale. Ils se trouvent toujours en détention, selon «Le Temps».

2 Lionel Messi craque pour des vins valaisans

Le footballeur argentin Lionel Messi a ajouté deux vins valaisans à la Lionel Collection, une ligne de vins affichant l'effigie du champion du monde 2022 sur l'étiquette, rapporte mercredi «Le Nouvelliste», reprenant une information du magazine économique Bilan. Les deux vins, un blanc et un rosé, sont produits par la cave sédunoise Château Constellation, dont l'actionnaire principal est l'encaveur Dominique Giroud. Le pinot noir rosé et le johannisberg AOC Valais, issus de la vendange 2024, sont vendus sur Internet au prix de 58 francs la bouteille, soit quasiment trois fois leur prix au départ de la cave. Au total, 60'000 bouteilles de Château Constellation seront écoulées de cette manière.

3 Le Centre pose ses conditions aux accords Suisse-UE

Les nouveaux accords entre la Suisse et l'Union européenne (UE) sont «acceptable[s]», estime le président du Centre Philipp Matthias Bregy dans les journaux du groupe Tamedia. Mais, ajoute-t-il, «la mise en œuvre au niveau national reste insuffisante, particulièrement sur la gestion de l'immigration et les questions institutionnelles, que nous considérons comme prioritaires». Le conseiller national valaisan relève cependant que la clause de sauvegarde représente un progrès par rapport à la réglementation actuelle, «puisque la Suisse peut l'activer de manière unilatérale». Il préconise un suivi public de toutes les affaires européennes liées aux accords. La Suisse «devrait faire preuve de plus d'assurance et exploiter toutes les marges de manœuvre dont elle dispose lors de la mise en œuvre des normes européennes».

4 Berne veut booster son commerce avec l’Afrique du Sud

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa entame mercredi en Suisse une visite d'Etat de deux jours. En l'invitant, le Conseil fédéral entend «souligner les relations fortes» entre Berne et Pretoria «et la perspective de les approfondir». Les discussions porteront notamment sur la modernisation de l'accord de libre-échange entre l'AELE et l'Union douanière d'Afrique australe (SACU), dont l'Afrique du Sud est membre.

5 Servette face au rouleau compresseur lausannois

La 11e journée de Super League de football se poursuit mercredi. Un derby du Léman, le premier de la saison, figure au menu: le FC Lausanne-Sport accueille Servette à la Tuilière à 20h30. Le club vaudois, impressionnant vainqueur de Bâle 5-1 dimanche, semble le favori. Le deuxième match agendé mercredi, également à 20h30, s'annonce explosif: il s'agira d'un «Klassiker» entre Bâle et le FC Zurich, qui doit réagir après ses trois défaites consécutives en championnat.