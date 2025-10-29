DE
Mais il demande des ajustements
Les nouveaux accords Suisse-UE approuvés par le président du Centre

Philipp Matthias Bregy juge les nouveaux accords Suisse-UE acceptables, mais souhaite des améliorations nationales, notamment sur l'immigration et la reprise du droit. Il appelle à plus de transparence, de flexibilité et à une délégation parlementaire à Bruxelles.
Pour Philipp Matthias Bregy, il faut se montrer «créatif» dans l'application du droit européen. (Image d'archive)
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
Les nouveaux accords entre la Suisse et l'UE sont «acceptables», estime le président du Centre Philipp Matthias Bregy. Mais, selon lui, il faut apporter des améliorations au niveau national, notamment sur la gestion de l'immigration et la reprise dynamique du droit.

Interrogé mercredi dans les journaux du groupe Tamedia, Philipp Matthias Bregy préconise un suivi public de toutes les affaires européennes liées aux accords. «Dès que l'UE nous informe qu'elle travaille sur un acte législatif concernant la Suisse, les responsables politiques et la population doivent pouvoir donner leur avis», ajoute-t-il, soulignant qu'une délégation parlementaire à Bruxelles est indispensable.

Selon lui, il faut se montrer plus sûr et «exploiter systématiquement» les marges de manœuvre dans la mise en œuvre des normes européennes. «La Suisse est trop souvent l'élève modèle du droit européen. Nous attendons davantage de créativité et de flexibilité pour tirer le meilleur parti de la situation».

