1/5 Le français n'est pas au rendez-vous, non seulement en Suisse alémanique, mais aussi en Suisse romande. Photo: Keystone

Tobias Bruggmann

Le français est visiblement un problème récurrent pour les écoliers suisses. Alors que les alémaniques souhaitent supprimer son apprentissage, on apprend aujourd'hui que même les Romands sont nuls en français! C'est surtout l'orthographe qui pose problème. Dans le canton de Neuchâtel, par exemple, à peine 36% des élèves atteignent les exigences de base dans leur langue maternelle. Dans le canton du Jura, c'est seulement la moitié – le meilleur score des cantons romands, selon une nouvelle enquête.

Les directeurs cantonaux de l'éducation ont voulu savoir ce qu'il en était des connaissances linguistiques des élèves de 11e année – c'est-à-dire de ceux qui sont sur le point d'entrer en apprentissage ou au gymnase. 18'500 élèves de 25 cantons (seul Zoug n'a pas participé) ont été évalués.

Alors que les cantons alémaniques ont atteint des valeurs de 81% à 91% en orthographe, le niveau est nettement plus bas en Suisse romande… regardez Neuchâtel. La situation est plus équilibrée en lecture. En moyenne, 82% de tous les élèves atteignent les compétences de base, y compris en Suisse romande.

«Nous avons un problème»

A quoi cela est-il dû? «Le français est une langue plus difficile à écrire», a déclaré le Valaisan Christophe Darbellay, président des directeurs cantonaux de l'éducation et lui-même de langue maternelle française. Le français comporte de nombreuses exceptions et évolue, indique-t-il lors de la conférence de presse. «C'est une horreur, cette langue. Mais elle est tellement belle!» Selon lui, il faut une bonne année de plus pour atteindre le même niveau en français qu'en allemand, en espagnol ou en italien.

Mais il ne veut pas minimiser les résultats. «Nous avons un problème. Il est sur la table et nous allons y travailler.» Les directeurs de l'éducation ne veulent pas encore dévoiler les mesures qu'ils comptent prendre – ils viennent seulement de recevoir le rapport et vont maintenant en étudier les conséquences.

Mais il y a aussi des résultats très positifs dans l'enquête, a souligné Christophe Darbellay. L'harmonisation entre les cantons a «très bien progressé». Il y a dix ans, les systèmes scolaires étaient encore nettement plus différents. «Nous ne nous attendions pas à ce que nos élèves obtiennent de si bons résultats dans la première langue de scolarisation. Qu'ils liraient et comprendraient aussi bien.»

Problème de français aussi en Suisse alémanique

Les cantons suisses alémaniques sont également passés sur le billard pour le français, mais en tant que langue étrangère. C'est pourquoi ils n'ont pas été testés en orthographe, mais uniquement en compréhension écrite et orale. Seulement un peu plus de la moitié, à savoir 58%, ont atteint les exigences de base en compréhension orale, et seulement 51% en compréhension écrite.

Les résultats sont meilleurs dans la partie germanophone de Fribourg ou du Valais, ils sont moins bons lorsque la distance avec la Suisse romande est plus grande. Dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, les élèves ont obtenu 42% en compréhension écrite et 39% en compréhension orale. «Les résultats ne sont pas au niveau que nous pouvions attendre», déclare Christophe Darbellay. Selon lui, les jeunes sont davantage intéressés avec l'anglais. Il est toutefois important de continuer à faire des efforts, selon lui. «Nous sommes un pays avec quatre langues.»