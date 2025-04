Sa suppression est envisagée Les cantons suisses-alémaniques en ont ras-le-bol du français à l'école!

L'apprentissage du français dans les écoles suisse-allemandes est sur la sellette. Les enseignants tirent la sonnette d'alarme au sujet des enfants surchargés et de plus en plus de cantons veulent supprimer son enseignement à l'école primaire.