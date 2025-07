Les cols alpins ciblés En trois semaines, la police valaisanne fait un quadruplé de chauffards

Retraits de permis et amendes! La police valaisanne a arrêté quatre chauffards entre le 27 juin et le 22 juillet. Tous roulaient à plus de 145km/h sur des routes limitées à 80km/h. Des contrôles ciblés ont aussi permis d'interpeller 25 conducteurs dans les cols alpins.

Publié: il y a 40 minutes