Au menu de ce lundi: Dider Tholot marque l'histoire, la coopération renforcée entre avec les Etats-Unis, les salaires HES, tensions entre la Confédération et les cantons, l'agriculture suisse et américaine.

Solène Monney Journaliste Blick

C'est le début de la semaine! Alors pour vous accompagner, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des actus suisses. Que peut bien nous réserver ce lundi 19 mai? Réponse:

1 Une première au FC Sion

Le Français Didier Tholot deviendra jeudi le premier entraîneur à enchaîner deux saisons complètes à la tête du FC Sion sous la présidence de Christian Constantin, soit en 28 ans et demi, relève lundi «Le Nouvelliste». «On a oublié qu'il y a un an, nous évoluions en Challenge League. La plupart des clubs mettent cinq ans pour remonter», explique Christian Constantin dans le journal. «Aujourd'hui, nous avons le maintien et nous avons reconquis le public. C'est ce qui m'importe», ajoute-t-il. Le FC Sion a assuré sa place en Super League de football samedi en battant Grasshopper Zurich 2-1.

2 Berne se rapproche de Washington

La Suisse et les Etats-Unis ont signé une déclaration d'intention visant à renforcer la coopération dans la mise en œuvre des sanctions internationales, écrit lundi la «Neue Zürcher Zeitung». Selon le journal, Berne et Washington veulent échanger davantage d'informations en cas de sanctions applicables dans les deux pays. Le trésor américain a publié la déclaration d'intention vendredi soir. Selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), cette déclaration ne crée pas de nouveaux droits ou obligations pour la Suisse.

3 Boom des salaires HES, mais pas pour tout le monde

Le salaire médian des diplômés d'une haute école spécialisée (HES) a augmenté au cours des deux dernières années, passant de 104'000 francs en 2023 à 113'000 francs en 2025, révèle lundi Blick, en se référant à l'étude sur les salaires HES 2025. C'est dans le secteur de la finance et des assurances que les diplômés HES gagnent le mieux leur vie. Les salaires des femmes restent, comme il y a deux ans, inférieurs à ceux des hommes.

4 La Confédération paie plus, les cantons s’inquiètent quand même

Les flux financiers de la Confédération vers les cantons ont augmenté de 50% entre 2008 et 2023, rapportent lundi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». A titre de comparaison, la croissance économique a atteint 30% durant la même période. Selon les prévisions de l'administration fédérale des finances, les cantons réaliseront des excédents même en cas de mise en œuvre complète du paquet d'économies du Conseil fédéral. Dans une prise de position, la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) pointe cependant des disparités croissantes entre les cantons et les coûts démographiques élevés à venir.

5 L’agriculture suisse face au dilemme américain

Le patron de la coopérative de distribution agricole Fenaco, Martin Keller, met garde lundi dans la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger» contre des concessions aux Etats-Unis sur les droits de douane agricoles. C'est «une recette à succès de longue date qui ne doit pas être facilement sacrifiée», dit-il. Du côté de Bio Suisse en revanche, son président Urs Brändli, interrogé dans la «Neue Zürcher Zeitung», dit n'avoir «absolument aucune crainte» pour le secteur dans les négociations avec Washington. Le label Bourgeon de l'association est aussi attribué aux produits étrangers, ajoute-t-il.