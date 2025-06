Un médicament anti acné présente un risque de fausses couches ou de malformations de l'enfant pour les femmes enceintes. Photo: Shutterstock

C'est lundi et pour bien commencer la semaine, Blick avec le soutien de l’ATS, vous offre un condensé des actus à ne pas louper en ce lundi 2 juin. En voiture:

1 Un médicament illégal inquiète

Un médicament contre l'acné importé illégalement présente un risque de fausses couches ou de malformations de l'enfant pour les femmes enceintes, alertent lundi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Près de 300 femmes ont pris de l'isotrétinoïne dans les trois mois précédant leur grossesse dans toute la Suisse entre 2014 et 2023, selon une évaluation de la caisse maladie Helsana. L'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic a enregistré 14 envois de comprimés d'isotrétinoïne au cours des trois dernières années. Il a en outre saisi 11 envois de pommades à la trétinoïne au cours des 12 derniers mois.

2 Le réchauffement climatique a-t-il eu raison de Blatten?

Le réchauffement climatique a joué un rôle dans l'éboulement à Blatten, estiment plusieurs experts. «Nous observons une multiplication de larges événements de ce type à haute altitude depuis les quarante ou cinquante dernières années dans le monde, là où l'on trouve des glaciers et des sols gelés en permanence, le pergélisol», explique dans «Le Temps» Wilfried Haeberli, glaciologue à l'université de Zurich. «La seule explication possible est le rôle de la glace de sols et des glaciers, qui réagit rapidement aux conditions de température.» Dans la «NZZ», le directeur de l'Institut de recherche sur les cultures alpines, Boris Previšic, appuie: «Autrefois, un éboulement comme celui du Petit Nesthorn se produisait tous les vingt ans. Aujourd'hui, un tel événement se produit presque tous les deux ans». Vendredi, le spécialiste du pergélisol Christophe Lambiel avait déjà émis une hypothèse similaire.

3 L'enseignement de l'anglais sur la sellette?

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) examine la possibilité de supprimer l'enseignement de l'anglais à l'école primaire, indique lundi dans «l'Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt» le conseiller d'Etat nidwaldien Res Schmid, en charge de l'éducation et de la formation. Il dit en avoir fait la demande, car l'anglais s'apprend plus facilement que le français. «Il est logique de consacrer plus de temps à la langue la plus difficile», relève l'élu UDC à propos du français. Fin avril dernier, Blick se faisait pour l'écho du ras-le-bol de plusieurs cantons alémaniques vis-à-vis du français à l'école primaire. La donne aurait-elle changé?

4 La redevance à 200 francs au menu du Conseil national

L'initiative SSR, qui veut fixer la redevance radio-TV à 200 francs par an, arrive lundi sur le pupitre des députés du Conseil national. Elle a peu de chances de passer la rampe, tout comme l'idée d'un contre-projet. Le Conseil fédéral a déjà prévu d'abaisser la redevance, actuellement fixée à 335 francs par an, à 300 francs d'ici à 2029. Lors de ce premier jour de la session d'été, le Conseil des Etats doit lui se pencher notamment sur un projet permettant aux propriétaires d'immeubles d'intervenir plus facilement contre les squatteurs.

5 Les anciens billets volent au secours de Blatten

Une partie des anciens billets de banque non échangés seront utilisés pour l'aide au village de Blatten (VS, rapporte lundi la «NZZ». La fondation Fonds Suisse va participer à l'aide, indique dans le journal son directeur Daniel Arni, sans en préciser le montant. Le fonds dispose de près de 400 millions de francs. Lorsque la Banque nationale suisse rappelle d'anciens billets de banque et que ceux-ci ne sont pas échangés, elle verse une partie du montant de leur valeur à la fondation. Le but de la fondation est de verser des contributions pour les dommages causés par des phénomènes naturels imprévus.