Une rupture glaciaire a dévasté mercredi le village de Blatten, dans le Lötschental. De nombreuses maisons ont été détruites et une personne est portée disparue. Les autorités se sont rendues sur place pour évaluer la situation et promettre leur soutien.

Tragédie à Blatten (VS)

Une gigantesque avalanche de glace, de boue et d'éboulis a enseveli une grande partie du village de Blatten (VS), dans le Lötschental, après la grande débâcle du glacier mercredi après-midi. De nombreuses maisons ont été détruites. Une personne est portée disparue.

Vers 15h30, un effondrement massif s'est produit au niveau du glacier du Birch, selon les autorités. La situation est en cours d'évaluation. L'état-major de conduite n'était pas en mesure, pour l'heure, de fournir davantage d'informations sur la situation exacte dans la zone sinistrée, mais confirme d'importants dégâts au niveau d'un nombre très élevé d'habitations qui se sont retrouvés, par endroits, sous un mètre de boue et de gravats. Si aucune victime d'est à déplorer, les autorités ont confirmé être sans nouvelle d'une personne.

«La nature plus forte que l'humaine»

Chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, Albert Rösti s’est rendu sur place, dès 17 heures, afin de se rendre compte de la situation. Son homologue en charge du Département de la Défense, Martin Pfister est arrivé à Blatten en début de soirée.

«La nature est plus forte que l’être humain, les montagnards le savent bien», a rappelé Albert Rösti, à l'occasion d'une conférence de presse à Ferden. «La Confédération va mettre tout en œuvre pour donner un avenir à Blatten bien que cela prendra beaucoup de force et de temps». Première mesure concrète: la présence de l’armée. «Elle est en route», a confirmé son collègue au Conseil fédéral, Martin Pfister. Les spécialistes des situations de catastrophes sont les premiers mobilisés.

«Catastrophe totale»

Il y a dix jours, déjà, le Conseil d’Etat avait pris langue avec la Confédération afin d’obtenir un éventuel renfort de l’armée, afin d'être le plus rapidement opérationnel. «Les militaires entreront en fonction lorsque la situation sera sécurisée», a précisé le Conseiller d'Etat valaisan en charge de la mobilité, du territoire et de l'environnement, Franz Ruppen à Keystone-ATS.

Deux autres conseillers d’Etat valaisans se sont rendus dans le Lötschental, soit: Franziska Biner et Stéphane Ganzer. «C’est une catastrophe totale, qui va bien au-delà que ce que les gens de la région pensaient», estime l’élu de l’UDC. «Notre rôle en ce moment à mes collèges et moi-même est d’écouter, d’être présents et solidaires pour toutes les personnes du Lötschental.»

Pour le ministre de la sécurité Stéphane Ganzer, l'éboulement est «massif, le village est quasiment entièrement recouvert» par les gravats. «Même l'église a disparu», a ajouté le conseiller d'Etat au micro de la RTS. En conférence de presse, le politicien PLR a précisé que «le Canton soutiendra au niveau social et économique» les gens touchés par cette catastrophe, notamment via la Loi sur les situations extraordinaires qui permettra de débloquer des fonds.

Reconstruire le village

Le village de Blatten avait été évacué il y a neuf jours et environ 300 personnes avaient dû quitter leurs maisons. «L'inimaginable est arrivé. Nous avons perdu notre village, pas notre cœur», a souligné pour sa part, le président de la commune Matthias Bellwald. «Notre village est sous les gravats mais nous allons nous relever, en nous montrant solidaires. Nous allons reconstruire notre village. Cela prendra beaucoup de temps, mais je suis certain que beaucoup de personnes seront prêtes à nous aider».

La situation pourrait encore toutefois se péjorer. La rivière Lonza est actuellement obstruée par l’énorme coulée de boue qui s’est déversée dans le village, longue de 2 km et d'une largeur oscillant entre 50 et 200 mètres. Un barrage s’est ainsi créé.

La Lonza inquiète

Si une solution n’est pas rapidement trouvée pour permettre à l’eau de reprendre son cours, un lac va progressivement se former dans la vallée. Le barrage pourrait également céder sous la pression de l’eau, entrainant des dégâts aux conséquences difficilement quantifiables et qui pourrait potentiellement toucher le bas de la vallée. Ce qu'a confirmé en conférence de presse, le géologue cantonal, Raphaël Mayoraz.

Situation particulière adoptée

Afin de pouvoir faire face à cette situation, l’Organe cantonal de conduite (OCC) a mobilisé plusieurs moyens d’intervention en sus des moyens ordinaires. Il a immédiatement demandé le soutien de l’armée pour des pompes dans le but de sécuriser le lit de la Lonza, pour des engins de déblaiement et d’évacuation des gravats ainsi que pour des mâts d’éclairage pour la place sinistrée.

L’OCC a également demandé du transport aérien pour acheminer ces moyens. La protection civile est également engagée. Plus tôt dans la journée, le Conseil d’Etat avait décidé de décréter la situation particulière, dès mercredi matin.