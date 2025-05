La Suisse, vulnérable aux dangers naturels, a connu de nombreux éboulements dévastateurs. De Bondo en 2017 à l'éboulement préhistorique de Flims, ces catastrophes ont façonné le paysage et l'histoire du pays. Historique.

La Suisse a été largement modelée grâce – ou à cause – d'éboulements. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

En raison de ses conditions géologiques et de sa topographie, la Suisse est particulièrement exposée aux dangers naturels tels que les éboulements. 23 août 2017, un éboulement se produit dans le village de montagne grison de Bondo, dans le Val Bregaglia, l'un des plus importants depuis 130 ans. Plus de trois millions de mètres cubes de roches se détachent du Piz Cengalo – le volume d'environ 3000 maisons individuelles.

Les masses rocheuses roulent sous forme de lave torrentielle. Le village de Bondo échappe de peu à la destruction. Huit personnes perdent la vie sur un chemin de randonnée au Piz Cengalo. Fin 2024, le village est évacué. Environ 80 personnes doivent quitter leurs maisons. Le village avait déjà été évacué une première fois au printemps 2024. Voici un aperçu des cas les plus lourds de conséquences:

Années 2000

31 mai 2006: deux personnes originaires d'Allemagne sont tuées dans une voiture lors d'un éboulement sur l'A2 dans le canton d'Uri.

Au XXe siècle

15 août 1998: dans les gorges biennoises du Taubenloch, un jeune Allemand est tué par la chute de blocs de roche sur un chemin de randonnée, trois autres enfants sont blessés.

dans les gorges biennoises du Taubenloch, un jeune Allemand est tué par la chute de blocs de roche sur un chemin de randonnée, trois autres enfants sont blessés. Avril/mai 1991: Randa (VS) est coupée du monde par plusieurs éboulements. Trente millions de mètres cubes de roche déboulent dans la vallée lors de trois glissements successifs en 1991. Des maisons et des étables sont détruites, mais aucune victime n'est à déplorer.

Randa (VS) est coupée du monde par plusieurs éboulements. Trente millions de mètres cubes de roche déboulent dans la vallée lors de trois glissements successifs en 1991. Des maisons et des étables sont détruites, mais aucune victime n'est à déplorer. 10 avril 1939: 18 enfants placés en foyer sont victimes d'un éboulement près de Fidaz à Flims dans les Grisons. 720'000 mètres cubes de roche se sont détachés du Flimserstein.

Avant le XXe siècle