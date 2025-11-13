Publié: il y a 14 minutes

Le Grand Conseil valaisan a rejeté jeudi un postulat de l'UDC du Haut-Valais visant à introduire des cours de premiers secours dans les écoles. La proposition visait à améliorer les soins d'urgence et potentiellement sauver des vies.

Le Parlement valaisan dit non aux cours de premiers secours à l'école

Le Grand Conseil refuse les cours de premiers secours à l’école en Valais. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Le postulat de l'UDC du Haut-Valais demandant l'introduction d'un cours de premiers secours dans les écoles n'a pas trouvé grâce auprès de la majorité du Grand Conseil jeudi. Ces formations visaient à enseigner des gestes fondamentaux de premiers secours, notamment la réanimation cardiopulmonaire

«L'introduction de cours de premiers secours annuels dans le cursus scolaire valaisan constitue une étape importante pour améliorer les soins d'urgence. Cela peut sauver des vies», avaient résumé les postulants. «En cas d'arrêt cardio-respiratoire, le taux de survie est essentiellement fonction de la rapidité et de l'efficacité des premiers secours.»

En Suisse, ce taux se monte à environ 70% pour les patients qui survivent jusqu'à ce qu'ils quittent l'hôpital. Dans les pays scandinaves, où les élèves suivent régulièrement des formations de premiers secours, le taux de survie est plus élevé et atteint parfois jusqu’à 90%.

Des cours annuels

En Norvège, par exemple, un cours de deux heures, qui comprend de la théorie et des exercices pratiques de réanimation cardiopulmonaire (RCP), est dispensé chaque année dans les écoles. Ces formations sont répétées annuellement pour rafraîchir et approfondir les connaissances et les compétences.

En outre, elles doivent amener à prendre davantage conscience de l'importance d'une assistance rapide et enseigner aux élèves à réagir correctement en cas d'urgence et à alerter au plus vite les secours.

Une question de compétence

«Il s’agit d’une mesure simple et efficace permettant de rendre les jeunes plus responsables», a plaidé la députée de l’UDC du Haut-Valais, Daniela Pollinger.

Pour la députée PLR Evelyne Delavy-Schnydrig, «il n’est pas de compétence du Grand Conseil d’étoffer le plan d’études des écoles valaisannes bien que la finalité de la demande soit reconnue et appréciée.»

L'UDC divisée

«Ce n’est pas le rôle d’un cursus scolaire», lui a emboité le pas, son collègue de l’UDC du Valais romand, Bruno Perroud. Patrick Coquoz (Le Centre du Valais romand) a également milité contre le texte.

Au vote, le postulat a été refusé par 71 voix contre 52 et 2 abstentions.