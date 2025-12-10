Le Valais prépare l'avenir des soins de longue durée face au vieillissement démographique. Le DSSC met en consultation un rapport prévoyant jusqu'à 769 lits d'EMS supplémentaires et 1305 places en appartements à encadrement médico-social d'ici 2035.

Le Valais anticipe une forte hausse des besoins en soins

Le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) met en consultation le rapport provisoire de planification des soins de longue durée pour la période 2026-2035. L'objectif est de faire face à l’accélération du vieillissement démographique.

La population valaisanne est plus âgée qu’en moyenne suisse, la part des 65 ans et plus représentant 20.9% en Valais contre 19,6% au niveau national. En 2035, la population cantonale âgée de 65 ans et plus aura augmenté de 36% par rapport à 2023. Celle des 80 ans et plus, de 55%.

Pour la première fois, la planification englobe une période de dix ans au lieu de quatre, afin de permettre une vision à plus long terme pour les communes et les partenaires. Désormais, elle intègre également l’offre en appartements à encadrement médico-social, qui devra s’étoffer en tant qu’alternative à l’EMS. Les soins à domicile poursuivront également leur croissance, tout en bénéficiant de l’appui des structures intermédiaires (lits de court séjour en EMS et structures de soins de jour).

Besoin de mesures cumulatives

Le rapport provisoire de planification des soins de longue durée prévoit entre 442 et 769 lits de long séjour en EMS supplémentaires sur la période 2026-2035.

Le nombre de lits d’EMS augmenterait cependant moins rapidement que celui des personnes âgées. «Une telle évolution ne sera soutenable que si l’offre en appartements à encadrement médico-social, intégrée pour la première fois dans cette planification, augmente de manière à pouvoir y héberger entre 664 et 1305 personnes supplémentaires», précise le DSSC dans un communiqué diffusé mercredi.

Des hausses dans divers domaines

Le nombre d’heures de soins à domicile pour les personnes de 65 ans et plus se situerait, selon les prévisions, entre 1,1 et 1,7 million d'heures, en 2035. Les heures d’aide à domicile devraient se situer entre 289’547 et 346’215 heures ,en 2035.

La planification prévoit jusqu’à 161 nouveaux lits de court séjour en EMS et jusqu’à 348 places en structures de soins de jour à l’horizon 2035.

Consultation jusqu'à fin mars 2026

Les incidences financières de la planification sur les contributions et subventions d’exploitation versées par les pouvoirs publics sont estimées, pour 2035, à un montant compris entre 69 millions de francs pour une prise en charge orientée EMS et 94 millions pour une orientation prioritairement à domicile. Les subventions d’investissement sont, quant à elles, évaluées entre 12 millions (orientation domicile) et 15 millions (orientation EMS) de francs par an. Ces subventions étaient en moyenne de 8 millions de francs entre 2010 et 2024.

La prise en charge orientée EMS s’avérerait moins coûteuse à l’exploitation que la prise en charge orientée domicile (25 millions de francs de moins en 2035). Mais elle nécessitera des investissements plus conséquents (3 millions de francs de plus par an).

La consultation est ouverte jusqu’à fin mars 2026.