Attirer des contribuables
Le canton du Jura mise sur la qualité de vie pour séduire

Le Parlement jurassien adopte une motion pour attirer des contribuables à haut revenu dans le canton. La stratégie vise à promouvoir les logements, les écoles de proximité et la qualité de vie pour séduire notamment d'anciens étudiants.
Publié: il y a 28 minutes
Pour attirer des nouveaux contribuables, le Jura a adopté une motion.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Le Gouvernement jurassien est invité à élaborer une stratégie pour attirer des contribuables à haut revenu dans le canton. Sa stratégie de prospection devrait reposer sur l'offre de logements, sur les écoles de proximité à taille humaine et sur un environnement propice à la qualité de vie.

Le Parlement a adopté mercredi, par 44 voix contre 15, une motion transformée en postulat lui demandant de développer des mesures incitatives afin d'attirer de nouveaux résidents dans le canton du Jura. La démarche vise en particulier d'anciens étudiants actifs dans des emplois à haute valeur ajoutée.

Le Jura a des atouts

«Le Jura dispose de solides atouts pour attirer les résidents, mais il lui manque une stratégie de prospection à la hauteur de son potentiel», a souligné à la tribune l'auteur de l'intervention, le député des Vert'libéraux Paul Monnerat.

Le retour dans le Jura d'anciens étudiants permettrait de valoriser l'investissement consenti pour leur formation en récupérant une partie des retombées économiques et fiscales de leur parcours professionnel. L'accélération de numérisation constituerait aussi une chance de convaincre de jeunes diplômés à s'installer dans le Jura.

Recettes fiscales

Pour une majorité des députés, la promotion de la domiciliation de personnes à haut revenu augmenterait les recettes fiscales tout en diversifiant le tissu économique. Deux éléments qui contribueraient à garantir la pérennité des services publics et à préserver le cadre de vie du canton.

Pour le Gouvernement, attirer de nouveaux résidents constitue un enjeu majeur pour le canton. «Ce projet devra s'intégrer dans le plan de législature 2026-2031», a précisé son président Martial Courtet, ajoutant qu'il faudra mobiliser des investissements financiers et humains importants.

