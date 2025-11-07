Réalisateur culte de «The Queen» et «Les Liaisons dangereuses», Stephen Frears reçoit un prix honorifique à Genève. Il revient sur la figure d’Elisabeth II, les dérives de la monarchie britannique et le regard qu’il porte, en républicain assumé, sur la famille royale.

1/6 Le réalisateur culte Stephen Frears en tournage avec Helen Mirren pour «The Queen». Photo: IMAGO/Capital Pictures

Katja Richard

Le réalisateur culte Stephen Frears sera récompensé le 7 novembre au Festival international du film de Genève (GIFF). Sorti en 2006, son film «The Queen» révélait une Elisabeth II plus humaine que jamais. Helen Mirren y campait une monarque tout en fêlures, rôle qui lui a valu l’Oscar.

Près de vingt ans plus tard, la famille royale britannique continue de captiver — mais pour des raisons bien moins nobles. Le prince Andrew, embourbé dans l’affaire Epstein, alimente malgré lui le feuilleton des Windsor, entre scandales et chutes de prestige.

Le GIFF a décidé de décerner au réalisateur et producteur britannique son prix Film & Beyond, qui récompense l'ensemble de la carrière de l'artiste. Stephen Frears a notamment signé «Les liaisons dangereuses», avec Glenn Close, Michelle Pfeiffer et Uma Thurman, mais aussi «High Fidelity», récemment adapté en série avec Zoë Kravitz, et la mini-série «Un scandale très britannique», avec Hugh Grant. Blick s'est entretenu avec le réalisateur avant son arrivée à Genève.

Stephen Frears, est-ce que la vie écrit les meilleures histoires? Beaucoup de vos films sont basés sur des faits réels.

Ça s'est fait comme ça. Mon premier film basé sur une histoire vraie était un téléfilm sur l'ascension de Tony Blair, comment il est devenu président du Parti travailliste. C'était il y a environ vingt ans.

Comment abordez-vous ces sujets? Vous entretenez-vous avec les personnes dont il est question?

Non, généralement pas. Chacun a sa propre vérité et sa propre perspective. Je travaille avec des scénaristes très intelligents, comme Peter Morgan. Ils parlent à beaucoup de gens, font des recherches approfondies, lisent tout ce qui existe. Ensuite, il faut faire appel à son intelligence et assembler tout cela pour aboutir finalement à une histoire humaine.

Avec «The Queen», vous avez créé un portrait très humain d'Elisabeth II. Quel a été le processus?

En fait, les producteurs voulaient faire un film sur la mort de Diana. J'ai à nouveau travaillé avec Peter Morgan. C'est lui qui a eu l'idée d'une autre perspective à laquelle personne n'avait pensé. Le personnage intéressant n'était pas Diana, mais la reine. Personne n'avait fait de film sur elle auparavant — c'était totalement nouveau de la mettre au centre.

Pourquoi ce moment précis, après la mort de Diana, a-t-il été si décisif?

Parce que le monde entier avait les yeux rivés sur la reine. C'était la première fois qu'elle était vraiment critiquée, elle a perdu sa popularité en l'espace d'une semaine. Elle est restée en Ecosse avec ses enfants, ce qui est tout à fait normal. Mais les gens voulaient voir de la compassion, et elle ne l'a pas montrée. Je pense que c'est la seule erreur qu'elle ait jamais commise. A l'époque, elle n'a pas compris ce que le public attendait d'elle.

Vous êtes vous-même républicain, donc contre la monarchie et pourtant vous montrez la reine avec beaucoup de compassion.

La reine était comme une mère pour nous tous. C'était d'ailleurs ce qui rendait ce film si particulier: il ne la montrait pas comme une femme d'Etat, mais comme un être humain. Je la respecte et l'apprécie beaucoup, même si je ne suis pas monarchiste. C'était une personnalité remarquable, dotée d'un caractère bien trempé, et c'est ce qui faisait d'elle une bonne reine.

Helen Mirren a remporté l'Oscar pour son interprétation. Comment avez-vous vécu cela?

J'étais très, très heureux, d'abord pour Helen, bien sûr. Il est intéressant de savoir comment la scène clé a vu le jour. Le film était en fait déjà tourné, nous l'avons regardé à New York et nous avons compris qu'il manquait quelque chose. Nous avons donc écrit une scène supplémentaire et tourné une journée supplémentaire avec Helen.

Stephen Frears et Helen Mirren lors de la première de «The Queen» au Festival du film de Venise 2006. Photo: IMAGO/Capital Pictures

Quelle scène était-ce?

La reine n'a jamais parlé d'elle-même. Personne ne savait ce qu'elle ressentait ou pensait vraiment. Le film devait donc le faire à sa place. C'est pourquoi elle a cette réplique: 'Je n'étais qu'une jeune fille quand je suis devenue reine.' Cela résume en fait toute sa vie. Elle était jeune, absolument pas préparée – et soudain, elle a dû porter toute une nation sur ses épaules. Helen a laissé son regard glisser légèrement sur la caméra lorsqu'elle a prononcé cette phrase. À ce moment-là, j'ai su que l'Oscar était gagné.

Vous n'avez vous-même pas d'Oscar, mais vous avez récemment été fait chevalier.

Oui, mais je ne regarde jamais cette décoration. Je ne sais même pas exactement où je l'ai rangée. (Pendant l'appel vidéo, Stephen Frears fouille dans ses tiroirs et finit par la trouver.) Waouh, elle est magnifique. Mais elle ne vous permet pas d'avoir une meilleure table au restaurant.

Vous auriez pu recevoir cette décoration plus tôt, mais vous l'avez refusée. Pourquoi donc? Vous auriez pu rencontrer la reine en personne.

Pour moi, c'était la bonne décision à l'époque. J'avais peur de le regretter plus tard. Et je ne m'attendais pas à ce que l'offre se présente une deuxième fois, donc ça a joué en ma faveur.

Avez-vous déjà reçu des commentaires royaux sur le film consacré à la reine? Savez-vous si elle l'a aimé?

La reine regarde un film dans lequel elle est présentée comme un être humain. Comment pourrait-elle ne pas l'aimer? Une rencontre avec le secrétaire de la reine a eu lieu. Il a dit: «Vous avez mal compris, mais vous avez quand même compris juste.» En d'autres termes, beaucoup de détails n'étaient bien sûr pas corrects, mais ce que le film montrait de la position de la reine et de son rôle était juste.

Vingt ans se sont écoulés depuis la sortie du film, est-il temps de tourner un nouveau film sur la famille royale?

Eh bien, tout cela est très influencé par l'histoire du prince Andrew. Il n'a jamais été un homme particulièrement intéressant. Il semble que le monde s'y intéresse beaucoup, mais personnellement, je ne trouve pas ce sujet passionnant. Je vois les choses de la même manière pour Harry et Meghan. Je ne trouve pas non plus William et Kate intéressants. Et entre-temps, il y a eu la série «The Crown», qui décrit tout cela en détail.

Comment voyez-vous l'avenir de la monarchie?

La monarchie a longtemps assuré la stabilité de la Grande-Bretagne, et cela ne changera probablement pas beaucoup. Je ne pense pas qu'elle sera abolie. J'aime la monarchie telle qu'on la connaît aux Pays-Bas ou au Danemark, une «monarchie à vélo», où les membres de la famille royale mènent une vie beaucoup plus normale. En Angleterre, en revanche, ils ont toujours un statut quasi divin, ce qui n'est bon pour personne.

La devise de la famille royale britannique est: «Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer». Qu'en pensez-vous?

L'historien du XIXe siècle, Walter Bagehot, disait que dès que l'on lève le voile et que les secrets de la royauté sont révélés, on s'expose à des difficultés. Il vaut mieux rester discret. Cela n'a pas beaucoup changé. Je me souviens que Charles a parlé une fois à la télévision d'adultère – j'avais trouvé cela horrible.