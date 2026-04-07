D'après la police, un incendie d'appartement s'est déclaré à Lausanne dans la soirée du 6 avril. Quatre personnes, dont trois enfants, ont été menées à l'hôpital après avoir inhalé de la fumée. Une enquête a été ouverte.

Lausanne: un important incendie se déclare dans un immeuble résidentiel

Lausanne: un important incendie se déclare dans un immeuble résidentiel

Ellen De Meester Journaliste Blick

Ainsi que l'annonce la police municipale de Lausanne dans un communiqué, un appartement situé à l'Avenue du Grey, à Lausanne, a pris feu dans la soirée du 6 avril 2026. Le locataire, âgé de 44 ans, ainsi que trois enfants résidant dans des appartements voisins, ont été menés à l'hôpital après avoir été incommodés par les fumées. Ils reçoivent actuellement les soins nécessaires et leurs jours ne sont pas en danger. Les enfants concernés sont âgés 8 mois, 8 ans et 10 ans.

La police s'est immédiatement rendue sur place, tandis que les sapeurs-pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre, avant de prendre en charge les habitants de l'immeuble. Quarante-cinq locataires ont été auscultés par les ambulanciers, également dépêchés sur le lieu de l'incendie. Ainsi que le précise le communiqué, une personne a dû être relogée pour la nuit, son appartement ayant été trop endommagé par les suies.

Vingt policiers et quatorze sapeurs-pompiers

L'Avenue du Grey a été totalement fermée à la circulation, le temps de l'intervention, qui a duré une quarantaine de minutes et mobilisé une vingtaine de policiers, quatorze sapeurs-pompiers dans leurs cinq véhicules, ainsi que trois ambulances.

Si l'origine de l'incendie est encore inconnue, une enquête a été ouverte par la Police judiciaire lausannoise, en collaboration avec le Ministère public et la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise.