La police révèle que l'homme armé d'un pistolet dans les rues de Prélaz dans la nuit du 25 août n'était pas un policier, ont appris «20 Minutes» et Watson. Il s'agissait en fait d'un habitant de Prélaz de 44 ans, qui détenait des armes légalement.

Un habitant de Prélaz a braqué des jeunes au pistolet durant les émeutes

Un habitant de Prélaz a braqué des jeunes au pistolet durant les émeutes

Des policiers interviennent au milieu de l'avenue de Morges lors de la deuxième nuit d'émeutes le 25 aout 2025 a Lausanne Photo: keystone-sda.ch

Luisa Gambaro Journaliste

La vidéo d'un homme armé d'un pistolet dans le quartier de Prélaz pendant les émeutes a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Le bruit courait qu'il s'agissait d'un policier, mais le porte-parole de la police a démenti cette information auprès de «20 Minutes» ce mercredi 3 septembre.

Habillé de noir avec un t-shirt et une casquette, l'homme a menacé certains jeunes émeutiers dans le quartier de Prélaz dans la nuit du 25 août. L'intéressé a reconnu les faits survenus lors de cette deuxième soirée d'émeutes à Lausanne après la mort du jeune Marvin en scooter. Ses armes – qu'il détenait légalement – ont été saisies chez lui, ajoute le porte-parole de la police municipale.

Un habitant de Prélaz

L'homme est un Suisse de 44 ans habitant du quartier de Prélaz, a confirmé Michel Gandillon à Watson. Il précise que l'homme n'a pas été incarcéré et que la Police judiciaire de Lausanne mène une enquête pour comprendre ses motivations, sous la conduite du Ministère public.

Pour le moment, les enquêteurs ignorent si l'homme a agi poussé par des convictions politiques ou par des troubles psychiatriques.