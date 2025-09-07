Le stade de la Tuilière était plein, ce samedi soir. Pas pour un match du LS, mais pour un match caritatif qui a réuni une sacrée brochette de stars. L'équipe menée par l'humoriste Redouane Bougheraba l'a finalement emporté sur celle du Vaudois Nico Capone.

Stade plein à Lausanne pour le match des stars des réseaux, de l'humour… et du foot

1/6 Ce samedi 6 septembre, une brochette de stars (du foot, mais pas seulement) ont foulé la pelouse de la Tuilière, à Lausanne. Photo: Léo Michoud / Blick

Léo Michoud Journaliste Blick

Le temps d'un match (et pour la bonne cause), les règles du foot n'étaient plus si importantes. Car l'influenceur vaudois Nico Capone – le francophone le plus suivi de TikTok, rien que ça – et l'humoriste marseillais Redouane Bougheraba ont réussi le triple pari de leur match de gala caritatif: réunir une grosse brochette de stars à Lausanne, remplir le stade de la Tuilière et, c'était le but affiché, reverser les revenus générés à deux associations dédiées à l'enfance.

En début de match, la Fondation Théodora et Terres d'espoir ont donc reçu un gros chèque de 100'000 francs à se partager. Et sous les cris du public, de gros noms ont foulé la pelouse, d'abord pour l'échauffement.

Des stars sur le terrain

Les plus ovationnés, en plus des deux capitaines d'équipe? Le jeune youtubeur Michou et les humoristes Gad Elmaleh et Franck Dubosc. Sans oublier les anciens (vrais) footballeurs que sont Cafu ou Robert Pirès. Les ex-internationaux suisses Patrick Müller et Reto Ziegler ont aussi foulé la pelouse.

«Papa, y a Nico et sa copine!», s'extasie une gamine d'une dizaine d'années, voyant l'influenceur à l'initiative de ce match. «C'est qui Nico?», lui répond nonchalamment son paternel, qui aurait peut-être préféré voir de l'enjeu.

«Jouez», dit l'arbitre

Après une longue introduction, notamment un concert de Nadiya avec son tube «Et c'est parti...» (pour le show), le tennisman Stan Wawrinka a enfin lancé le coup d'envoi. Et pour le dire clairement: le côté caritatif a très vite pris le dessus sur le beau jeu… et sur la capacité de l'arbitre à faire respecter le règlement.

Le public s'est par exemple pris d'amour pour l'humoriste Jarry, gardien d'un soir, qui n'a cessé de gesticuler avec humour. Peu importe qu'il se prenne deux buts coup sur coup, finalement. Ou même qu'il sorte du terrain avec le ballon dans les mains. «Jouez», dit l'arbitre. Menée 3-0 à la pause, l'équipe de Nico Capone s'est même retrouvée avec treize joueurs sur le terrain.

«Monsieur l'arbitre, il y a de la corruption en Suisse?», se plaint Redouane Bougheraba dans un micro branché aux enceintes du stade entier. La star de TikTok vaudoise et ses camarades sont remontés à 5-5 au tableau d'affichage, et le match s'est fini sur une interminable séance de tirs aux buts. Tout le monde a eu droit à son moment de gloire. Notamment Jarry, qui malgré ses lacunes, a marqué son penalty.

La cause avant tout

Bref, ce match de gala caritatif a fait plaisir. Au public, aux associations… et peut-être à l'égo des stars, acclamées à chaque touche de balle ou geste technique plus ou moins réussi.

«Quand il faut se déplacer, on se déplace. Même si c'est à Lausanne, en Espagne, en Italie ou ailleurs. Ce qui est important, c'est la bonne cause, de penser aux gens qui en ont besoin», assure Robert Pirès. Malgré des jambes qui ne vont «plus aussi vite», l'ex-attaquant star d'Arsenal s'est montré satisfait de jouer devant un stade de la Tuilière plein.