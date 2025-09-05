Dernière mise à jour: il y a 56 minutes

Des footballeurs comme Pirès, Cafu, Nasri ou Karembeu. Des comiques tels Gad Elmaleh, Kev Adams, Franck Dubosc ou le youtubeur Michou. Tout ce petit monde se réunit ce samedi à Lausanne, autour de Nico Capone et Redouane Bougheraba, pour un match de gala caritatif.

Il y a des footeux sur la feuille de match de ce samedi à Lausanne. Mais pour un match de gala Nico Capone vs. Redouane Bougheraba. Photo: Lausanne-Sports

Léo Michoud Journaliste Blick

Le match s'annonce plus drôle que beau, et ce n'est pas si grave. Ce samedi 6 septembre, le stade de la Tuilière – habituelle antre du Lausanne-Sports (LS) – accueille une rencontre d'un tout autre acabit que la coupe d'Europe ou le championnat suisse.

Deux équipes de stars, mais pas seulement du ballon rond, vont s'affronter dès 20h pour le show... et la bonne cause. A l'initiative, se trouvent deux capitaines d'équipe: le Vaudois Nico Capone, influenceur francophone le plus suivi d'internet (29 millions de followers sur TikTok), et l'humoriste marseillais Redouane Bougheraba.

But affiché sur le site du LS: «Offrir un show inoubliable aux fans et soutenir deux magnifiques causes humanitaires». En effet, l'annonce indique qu'«une partie des recettes du match sera reversée à deux associations œuvrant pour les enfants et les personnes en difficulté: la Fondation Théodora et la Fondation Terres d’Espoir.»

Composition d'équipe bigarrée

Leurs équipes mélangent des ex-gloires du foot et d'autres sports, des comiques et des stars des réseaux sociaux. Du côté de ceux qui sauront manier le ballon, on retrouve les Français Robert Pirès, Christian Karembeu, Ludovic Giuly ou encore Samir Nasri et Adil Rami. Ou encore les Brésiliens Cafu et Sonny Anderson et les Italiens Iaquinta et Di Natale. Ou même l'ex-entraineur du LS et international suisse Fabio Celestini.

Plus rare, les comiques Gad Elmaleh, Kev Adams ou Franck Dubosc feront la passe aux youtubeurs et influenceurs Michou ou Greg Guillotin. Tout comme les anciens tennismen français Jo-Wilfried Tsconga ou Richard Gasquet essaieront de mettre un but au chanteur Black M ou au sculpteur Richard Orlinski.

La partie sera même retransmise sur la chaîne RMC Découverte en France, et en Suisse sur Carac1. Et Blick sera sur place pour suivre le match et tenter d'obtenir des interviews à la sortie du vestiaire!