«Chantiers du siècle» à Lausanne
Les m2 et m3 vont coûter des centaines de millions

Lausanne prévoit d'importants investissements dans ses métros. Le m2 sera modernisé pour accueillir plus de passagers, tandis que les travaux préparatoires du m3 débuteront. Ces projets sont jugés essentiels pour l'avenir de la région.
Le m2 doit être modernisé.
L'avenir des métros lausannois se précise en matière de financement. Le Conseil d'Etat vaudois et la Municipalité lausannoise sollicitent 809,7 millions de francs, surtout via des garanties d'emprunt, pour moderniser le m2 et préparer la réalisation du futur m3. Il s'agit de la troisième étape de financement après celle de 2015 (18,9 millions) et 2019 (153,7 millions). Une quatrième et dernière sera encore nécessaire pour un projet dont le budget total s'élève à 2,34 milliards, dont 186 millions pris en charge par la Confédération.

Présentés vendredi à la presse, les nouveaux décrets visent notamment à «prolonger la vie» et à «augmenter la capacité» du m2, dont le succès ne se dément pas depuis plus 15 ans. Pensée pour accueillir 25 millions de voyageurs par an, la ligne Ouchy-Croisettes transporte aujourd'hui 35 millions de personnes et devrait en véhiculer 60 millions en 2040, a relevé la conseillère d'Etat en charge des infrastructures, Nuria Gorrite.

M2, m3 et liaison piétonne

Le financement demandé par les autorités cantonales et lausannoises, qui doit encore être validé par leurs législatifs respectifs, vise à renouveler le système de conduite automatique du m2, lequel arrive en fin de vie. L'objectif consiste aussi à rénover les rames actuelles et à en acheter 18 nouvelles. Le doublement du tunnel de la gare figure aussi parmi les différents investissements prévus, a détaillé Olivier Français, président du comité de pilotage.

Pour le futur m3, qui reliera la gare à la Blécherette et comptera à terme 40 millions d'usagers par an, ce nouveau financement permettra de poursuivre les études et d'entamer les travaux préparatoires, nécessaires avant d'attaquer le chantier à proprement parler. La demande de permis de construire est attendue pour l'automne 2026. Les travaux pourraient ensuite démarrer vers 2028-2029, pour une mise en service à l'horizon 2034-2036.

Parmi ces différents décrets figurent aussi des études pour évaluer la faisabilité d'une liaison piétonne gare-Flon, une idée qui revient régulièrement sur le devant de la scène depuis plus de 15 ans.

«Chantiers du siècle»

Cette troisième étape de financement se fera essentiellement sous la forme de garanties d'emprunt à charge du Canton, mais aussi de la Ville de Lausanne (à hauteur de 20%). Quelques subventions à fonds perdu et crédits complètent cette somme totale de 809,7 millions.

Avec les travaux de la gare de Lausanne, «ce sont les chantiers du siècle qui s'annoncent», a déclaré Nuria Gorrite. Elle a souligné l'importance de ces projets pour répondre à la demande des usagers, améliorer le report modal et assurer l'attractivité de la capitale vaudoise.

Certes, les finances cantonales vont mal, mais cela était déjà le cas au début des années 2000 lorsque le m2 a été imaginé. «Malgré les difficultés, le Conseil d'Etat de l'époque avait misé sur l'avenir et nous pouvons aujourd'hui nous en réjouir. Nous devons faire le même choix», a-t-elle affirmé.

Egalement présentes devant la presse, la municipale lausannoise Florence Germond et la présidente des transports publics lausannois (tl) Tinetta Maystre ont aussi relevé que le m2 et le futur m3 étaient «indispensables» pour accompagner le développement de Lausanne et de sa région.

