Deux rapports publiés par la Ville de Lausanne pointent la nécessité de réformer la police, notamment face aux discriminations internes. Des signalements évoquent des propos sexistes, des inégalités de traitement et des mises à l’écart.

Après des rapports accablants, la réforme de la police s’accélère

Après des rapports accablants, la réforme de la police s’accélère

La Ville Lausanne a dévoilé mercredi deux rapports sur sa police, secouée par les crises depuis plusieurs mois après la révélation de l'affaire des groupes WhatsApp racistes. Ces documents confirment la nécessité d'une réforme, notamment pour détecter les discriminations.

La ligne anonyme externe dédiée au Corps de police, mise en place en octobre dernier par l'étude Kellerhals Carrard, a mis en évidence des «signalements relatifs à des messages discriminatoires et à des situations sexistes», indique la Municipalité. Des mises à l'écart et inégalités de traitement sont aussi évoquées sur la base de perceptions et de ressentis personnels.

Le rapport parle aussi de mise à l'écart de personnes aux avis divergents, d'inégalités de traitement et de difficultés dans les mécanismes de signalement. La Municipalité a indiqué qu'elle prenait ces conclusions «avec le sérieux requis», considérant que leurs positions pour identifier les axes de réforme et les améliorations s'en trouvait renforcées.

Trois axes de travail

Quant au rapport intermédiaire de l'expert André Duvillard, il montre aussi plusieurs dysfonctionnements. Celui-ci met en avant une organisation marquée par «une logique d'urgence, à des défis en matière de reconnaissances des compétences, de formation et de développement des cadres, ainsi que des relations de confiance fragilisées». L'analyse de l'ancien commandant de la police neuchâteloise, qui doit encore être approfondie, souligne notamment «la nécessité de renforcer les dimensions managériales, sociales et déontologiques de l'action policière.»

La Municipalité parle de trois axes de travail prioritaires: «L'analyse et la priorisation des missions, la culture institutionnelle et la modification des comportements basée sur une posture déontologique.» Ce processus sera mené par le Commandant ainsi que la déléguée de la Municipalité «Sécurité urbaine et climat de travail 2030», Morella Frutiger.