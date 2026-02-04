Des dysfonctionnements persistants révélés

Les avocats Gillard et Rouvinez, du cabinet Kellerhals Carrard, ont rappelé que leur mission ne consistait ni à enquêter, ni à auditer la police, ni à formuler des recommandations. Dans le cadre de l’espace d’écoute mis en place, une dizaine d’entretiens en face à face ont été conduits, complétés par quatorze témoignages transmis via un formulaire en ligne.

Les échanges ont néanmoins mis en lumière plusieurs dysfonctionnements persistants: banalisation de stéréotypes religieux et raciaux, comportements sexistes récurrents, climat de travail parfois hostile envers les femmes, ainsi qu’un sentiment d’opacité autour des promotions, perçues par certains comme relevant du copinage. Plusieurs policiers ont également exprimé une perte de confiance à l’égard de la Municipalité.