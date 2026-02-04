Des pistes pour la réforme
André Duvillard présente les premières piste de travail pour la réforme. Le corps de police a été informé et ce rapport doit être partagé, l'objectif étant de discuter des constats, et de susciter l'adhésion du plus grand nombre de policiers, explique l'ancien commandant de la police neuchâteloise.
Des dysfonctionnements persistants révélés
Les avocats Gillard et Rouvinez, du cabinet Kellerhals Carrard, ont rappelé que leur mission ne consistait ni à enquêter, ni à auditer la police, ni à formuler des recommandations. Dans le cadre de l’espace d’écoute mis en place, une dizaine d’entretiens en face à face ont été conduits, complétés par quatorze témoignages transmis via un formulaire en ligne.
Les échanges ont néanmoins mis en lumière plusieurs dysfonctionnements persistants: banalisation de stéréotypes religieux et raciaux, comportements sexistes récurrents, climat de travail parfois hostile envers les femmes, ainsi qu’un sentiment d’opacité autour des promotions, perçues par certains comme relevant du copinage. Plusieurs policiers ont également exprimé une perte de confiance à l’égard de la Municipalité.
Retour sur l'affaire des contenus racistes diffusés dans des groupes WhatsApp
Les autorités lausannoises ont révélé fin août 2025 l’existence de deux groupes WhatsApp privés utilisés par des policiers municipaux dans lesquels ont circulé des messages choquants à caractère raciste, sexiste, antisémite et discriminatoire.
Dans ces groupes, des centaines de pages de conversations et d’images ont été consultées par le Ministère public, avec des références explicites à Hitler, au Ku-Klux-Klan, des blagues racistes et des moqueries envers des personnes handicapées.
Environ une cinquantaine d’agents ont été identifiés comme membres de ces groupes, soit près de 10 % de la police municipale.
La conférence de presse de la police lausannoise commence
Ce mercredi 4 février, les autorités réunissent la presse au sujet du scandale à la police lausannoise. Le Municipal de la Sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand, ainsi que le Syndic Grégoire Junod, la conseillère municipale Emilie Moeschler, le Colonel Olivier Botteron, commandant de la Police lausannoise, le consultant André Duvillard et les avocats Maître Gillard et Maître Rouvinez sont réunis pour livrer les conclusions de deux rapports.
André Duvillard a été mandaté par les autorités pour lancer la réforme de la police municipale. A l'origine, il avait évoqué un «horizon 2030». Il semblerait mercredi que son rapport a été livré plus vite que prévu.
De leurs côtés, les deux avocats, de l'étude Kellerhals Carrard, s'étaient vus confier la tâcher de récolter de manière confidentielle les signalements de policiers dénonçant leurs collègues. Le point de situation sur la réforme de la police municipale lausannoise débute à l’instant. De nombreux journalistes sont réunis dans la salle du Conseil communal de Lausanne.
Six mois après la révélation de l'affaire des groupes WhatsApp racistes, la Municipalité présente ce matin à la presse les premières conclusions de deux rapports.
Ces résultats sont le fruit du travail d'André Duvillard, ancien délégué du réseau national de sécurité et ancien commandant de la police neuchâteloise mandaté par l'Exécutif communal pour réformer sa police. Suivez notre direct.