Intervention de police, ce lundi au chemin de Mornex, en dessus de la gare de Lausanne. Une vingtaine d'agents armés ont été déployés pour une «personne en détresse», rapporte «20 minutes». Par mesure de précaution, les résidents ont été priés de rester à l'intérieur.

Une vingtaine d'agents armés interviennent au centre de Lausanne

Léo Michoud Journaliste Blick

Des habitants priés de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre, une rue bloquée et des agents lourdement armés. Une intervention de police a eu lieu ce lundi 22 décembre en milieu de journée au chemin de Mornex, juste au-dessus de la gare de Lausanne.

La police municipale de Lausanne indique avoir été avisée peu après 11h de la nécessité d'une intervention pour «une personne en détresse», dont on ne sait pas encore si elle était armée. Vers 13h, l'intervention était «encore en cours» et il n'y avait «toujours pas de danger pour la population», a assuré à Blick Samuel Nanchen, porte-parole de la police municipale. Une vingtaine d'agents ont été engagés sur place, en plus d'une ambulance.

«Cinq ou six» agents de police armés se sont montrés prêts à intervenir, rapporte «20 minutes», tandis que d'autres, en équipement de protection, sont entrés dans un immeuble où se trouve notamment le Service des curatelles et tutelles professionnelles. Rapidement, la situation semble s'être calmée: vers 13h30, plus aucun policier n'est visible autour de l'entrée sud du parking de Montbenon.