Culte traditionnel à la Cité
La cathédrale de Lausanne célèbre Noël en présence d'Elisabeth Baume-Schneider

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a participé dimanche à un culte de Noël à la cathédrale de Lausanne. Pas de sujets politiques mais un échange spirituel avec la pasteure Line Dépraz.
Publié: 13:46 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
Elisabeth Baume-Schneider (gauche) s'est prêtée au jeu d'une prédication à deux voix, avec la pasteure Line Dépraz (droite).
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a participé dimanche matin à un culte traditionnel de Noël à la cathédrale de Lausanne. Elle a d'abord échangé des propos avec la pasteure lors de la liturgie avant de répondre à quelques questions du public présent.

Pas de discours officiel ni de sujets politiques: la cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI) s'est prêtée au jeu d'une prédication à deux voix. Il a été question de parole et d'écoute, des valeurs auxquelles s'adossent les actes, de la relation à autrui, des raisons d'espérer malgré une actualité et un environnement sombres.

La ministre socialiste s'est exprimée à titre personnel à partir de textes bibliques choisis et lus par la pasteure Line Dépraz et quelques questions ciblées. «Nous avons abordé les thèmes de l'altérité, de l'identité et de la lumière», a confié à Keystone-ATS la pasteure depuis 2019 de la cathédrale lausannoise.

Un format inédit

Un temps d'échange entre Mme Baume-Schneider et le public assistant au culte de Noël avait également été prévu. «L'idée était d'avoir un échange spirituel sur des valeurs plus personnelles et non pas d'aborder son bilan politique», souligne Line Dépraz. Les questions du public étaient modérées par le journaliste Cyril Dépraz. Ce format était une première. Le culte a duré un peu plus d'une heure.

Le culte de la nuit de Noël, le 24 décembre à 23h, verra, lui, la participation du journaliste Arnaud Robert. Son expérience relatée dans le podcast «Mon corps électrique», confrontée au récit de la nativité, ouvrira une discussion sur les thèmes du corps, de la légèreté, du handicap et du miracle.

«Ce programme de Noël s'inscrit dans l'esprit d'ouverture que nous développons depuis plusieurs années. Il s'agit de continuer à tisser des liens entre un dialogue spirituel et des questions de société», souligne Line Dépraz.

Performance lumineuse et sonore

Elle a d'ailleurs déjà accueilli plusieurs personnalités lors de ses cultes. En 2023, l'écrivain de polar Marc Voltenauer avait notamment participé à celui de Noël. Pour la pasteure, ces échanges permettent de sortir du «patois de Canaan» et d'apporter un éclairage différent.

Pour cette fin d'année, entre les deux temps forts, du 22 au 24 décembre, un partenariat avec Lumen Créations et les TopoPhoniques va permettre de présenter une performance lumineuse et sonore dans la cathédrale, via un éclairage en vidéo-mapping. Intitulée «Corps à corps», elle aborde les thèmes du corps et de la naissance de manière contemporaine, «une référence à la naissance de Jésus, incarnation de Dieu sous forme de corps humain», selon la pasteure.

