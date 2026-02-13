Au CHUV, la journée végé est un succès

La journée végétarienne du CHUV est désormais bien ancrée. Depuis 2022, plus de 140 tonnes de viande ont été économisées.

ATS Agence télégraphique suisse

La journée végétarienne instaurée par le CHUV en mars 2022 dans les restaurants du personnel et pour les patients est entrée dans les moeurs. En près de quatre ans, elle a permis d'économiser plus de 140 tonnes de viande. «Nous tirons un bilan positif de cette journée, qui s’est transformée en «habitude» pour nombre de nos collaborateurs et collaboratrices», a fait savoir le service médias de l'hôpital universitaire à Keystone-ATS. Il indique avoir reçu de «bons retours» de ces derniers et n'avoir «pas observé de réaction particulière» du côté des patientes et des patients.

Du point de vue financier, la mesure n'a pas eu d'effet particulier. «Les produits végétariens ou véganes transformés, notamment les sources de protéines, présentent des coûts comparables à ceux des protéines animales», relève le CHUV. En revanche, l'introduction de la journée végétarienne a permis de «réduire de manière non négligeable» les volumes de produits carnés achetés. «Notre bilan environnemental s'est par conséquent nettement amélioré», se réjouit l'hôpital universitaire. Au moment du lancement de la mesure, le CHUV indiquait que 700 kilos de viande étaient consommés chaque jour dans l'institution. En quatre ans de lundis végétariens, ce sont donc quelque 145,6 tonnes de produits carnés qui auront été économisées.

Pas de mercredis végétariens

Une deuxième journée végétarienne, le mercredi, instaurée en novembre 2023, a toutefois été abandonnée. Il est «plus aisé pour la logistique hospitalière de proposer divers menus végétariens tout au long de la semaine plutôt qu'une deuxième journée fixe entièrement végétarienne», explique le service médias.

Cependant, même en l'absence d'une seconde journée formelle, les menus végétariens progressent au CHUV. Les restaurants proposent trois menus à choix durant la semaine, et deux durant le week-end. Un repas végétarien au minimum figure quotidiennement parmi eux plusieurs années, tandis qu'un «menu végétarien supplémentaire» est régulièrement proposé, indique l'institution.

A noter que le CHUV compte sept restaurants réservés au personnel et cinq cafétérias pour les visiteurs et patients. Il produit chaque jour 6000 repas, répartis entre le matin, le midi et le soir, moitié pour les patients et moitié pour le personnel.