Lausanne a contacté le LHC
Louer la Vaudoise arena, c'est terminé pour le guérisseur Denis Vipret

Décision a été prise de ne plus accueillir les consultations de Denis Vipret à la Vaudoise arena, informe «24 heures» mercredi. En réponse à une élue de gauche, Lausanne a interpellé la société LHC SA au sujet du magnétiseur fribourgeois accusé d'agressions sexuelles.
Denis Vipret a fait retirer l'enquête sur les accusations. Malgré cela, la Vaudoise arena n'accueillera plus ses consultations.
Léo Michoud

La Vaudoise arena n'accueillera plus les consultations du guérisseur Denis Vipret, accusé d'agressions sexuelles à la suite d'une enquête de la RTS. Ce mardi 26 août, le Lausanne Hockey Club a informé sa municipalité qu'il renonçait désormais à louer des salles du Centre sportif de Malley au guérisseur fribourgeois, dévoile «24 heures» mercredi.

C'est au Conseil communal que s'est jouée une partie de cette décision. L'élue Ensemble à Gauche Léonie Kovaliv a demandé à la municipale des sports Emilie Moeschler (PS) si la Ville tolérait la présence du magnétiseur dans un lieu dont elle fournit la majorité des subventions.

Une décision en deux temps

Les autorités ont donc pris contact avec le gestionnaire privé des lieux, raconte le quotidien vaudois. La société LHC SA a d'abord indiqué qu'elle continuerait son contrat de location avec Denis Vipret dans l'attente des décisions de justice. 

Mais la Ville a rappelé à l'entreprise que le guérisseur avait été condamné en 2024 pour «désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel» envers une femme. Et l'entreprise derrière le club de hockey a donc choisi de ne plus l'accueillir. 

